Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical: Was sagt man dazu?

Der Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical-Kurs wird am 02.07.2019, 19:24 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 19,75 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,32 Prozent und liegt damit 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,66). Die Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical mit einem Wert von 25,69 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 493,44 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,87 CNY, womit der Kurs der Aktie (19,21 CNY) um +21,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,43 CNY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".