Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical: Was ist jetzt angebracht?

Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical weist am 17.12.2019, 11:15 Uhr einen Kurs von 19.76 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Unsere Analysten haben Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,42 CNY mit dem aktuellen Kurs (19,55 CNY), ergibt sich eine Abweichung von +0,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (20,32 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,79 Prozent Abweichung). Die Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,3 Prozent liegt Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical 1,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,69. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,23 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 438,78 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".