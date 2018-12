Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical weist zum 21.12.2018 einen Kurs von 13,43 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical-Aktie ein Durchschnitt von 16,18 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,43 CNY (-17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 13,84 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,96 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,5 Prozent und liegt damit 1,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemicals, 2,66). Die Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.