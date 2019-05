Shandong Hi-speed: Achtung, lieber Anleger!

An der Heimatbörse Shanghai notiert Shandong Hi-speed per 08.05.2019, 02:20 Uhr bei 4,77 CNH. Shandong Hi-speed zählt zum Segment "Autobahnen und Gleisanlagen".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shandong Hi-speed entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,49 % ist Shandong Hi-speed im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (2,82 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,67 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Shandong Hi-speed erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche sind im Durchschnitt um -20,6 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +18,7 Prozent im Branchenvergleich für Shandong Hi-speed bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -27,37 Prozent im letzten Jahr. Shandong Hi-speed lag 25,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shandong Hi-speed für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shandong Hi-speed für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Shandong Hi-speed insgesamt ein "Sell"-Wert.