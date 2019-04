Shandong Hi-Speed Road and Bridge: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Shandong Hi-Speed Road and Bridge-Kurs wird am 24.04.2019, 20:40 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 6,32 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Shandong Hi-Speed Road and Bridge auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shandong Hi-Speed Road and Bridge liegt mit einem Wert von 10,01 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Shandong Hi-Speed Road and Bridge weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,12 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 2 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,88 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shandong Hi-Speed Road and Bridge damit 45,15 Prozent über dem Durchschnitt (-27,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -28,51 Prozent. Shandong Hi-Speed Road and Bridge liegt aktuell 45,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".