Shandong Hi-Speed Road and Bridge: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Für die Aktie Shandong Hi-Speed Road and Bridge stehen per 18.10.2018 4,72 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shandong Hi-Speed Road and Bridge zählt zum Segment "Bauwesen".

Unsere Analysten haben Shandong Hi-Speed Road and Bridge nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Shandong Hi-Speed Road and Bridge liegt mit einer Dividendenrendite von 1,32 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche hat einen Wert von 1,94, wodurch sich eine Differenz von -0,61 Prozent zur Shandong Hi-Speed Road and Bridge-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shandong Hi-Speed Road and Bridge führt bei einem Niveau von 64,23 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 39,69 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Shandong Hi-Speed Road and Bridge von 4,72 CNH ist mit -13,24 Prozent Entfernung vom GD200 (5,44 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4,5 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,89 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Shandong Hi-Speed Road and Bridge-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.