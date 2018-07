Shandong Haihua: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Onex":

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Shandong Haihua per 24.07.2018 bei 6,67 CNH. Shandong Haihua zählt zu "Commodity Chemikalien".Unser Analystenteam hat Shandong Haihua auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shandong Haihua liegt mit einem Wert von 10,82 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemicals" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

Weiterlesen...