Shandong Delisi Food: Wirklich?

Für die Aktie Shandong Delisi Food stehen per 04.04.2020, 02:00 Uhr 6.52 an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shandong Delisi Food zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Nach einem bewährten Schema haben wir Shandong Delisi Food auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shandong Delisi Food. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Delisi Food liegt bei einem Wert von 331,03. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shandong Delisi Food damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Delisi Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,09 . Der letzte Schlusskurs (6,52 ) weicht somit -8,04 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 6,61 , daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,36 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Shandong Delisi Food ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Shandong Delisi Food-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.