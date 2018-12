Shandong Dawn Polymer: Müssen Sie jetzt handeln?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shandong Dawn Polymer, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.12.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 17,87 CNY.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shandong Dawn Polymer entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shandong Dawn Polymer. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shandong Dawn Polymer daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shandong Dawn Polymer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shandong Dawn Polymer-Aktie ein Durchschnitt von 19,52 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,87 CNY (-8,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 17,55 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,82 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Shandong Dawn Polymer ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Shandong Dawn Polymer erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 48,78. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shandong Dawn Polymer zahlt die Börse 48,78 Euro. Dies sind 92 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemicals" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 594,9. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.