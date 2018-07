Shandong Chenming Paper: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shandong Chenming Paper, die im Segment "Papierprodukte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 06.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 9,78 CNY.

Die Aussichten für Shandong Chenming Paper haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shandong Chenming Paper investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,02 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Forest & Paper Products einen Mehrertrag in Höhe von 3,93 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Shandong Chenming Paper in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shandong Chenming Paper wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Shandong Chenming Paper ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Forest & Paper Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,5 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 100 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 1589,89 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.