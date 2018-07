ShanXi CY Pharmaceutical: Grund zur Sorge?

ShanXi CY Pharmaceutical weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 8,5 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: ShanXi CY Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 23,31 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -53,36 Prozent im Branchenvergleich für ShanXi CY Pharmaceutical bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,67 Prozent im letzten Jahr. ShanXi CY Pharmaceutical lag 49,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

