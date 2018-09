ShanDong SunWay Petrochemical Engineering: Heikles Investment oder sichere Bank?

Für die Aktie ShanDong SunWay Petrochemical Engineering aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 21.09.2018 ein Kurs von 4,31 CNY geführt.

Unsere Analysten haben ShanDong SunWay Petrochemical Engineering nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ShanDong SunWay Petrochemical Engineering. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 35,93 ist die Aktie von ShanDong SunWay Petrochemical Engineering auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" (82,53) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ShanDong SunWay Petrochemical Engineering-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,18 CNY mit dem aktuellen Kurs (4,31 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -16,8 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (4,28 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der ShanDong SunWay Petrochemical Engineering-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.