"Shalom, Salam, Halleluja" - ZDF-"37°"-Doku begleitet drei junge Männer auf ihrem Weg zu Gott (FOTO)

Mainz (ots) -Claudius will katholischer Priester, Sadiq Imam und Benjamin Rabbiwerden. Die ZDF-Dokumentation "Shalom, Salam, Halleluja - Drei aufihrem Weg zu Gott" aus der Reihe "37°" will am Dienstag, 28. März2017, 22.15 Uhr, wissen, was es heißt, sein Leben Gott zu widmen. DerFilm von Aljoscha Hofmann begleitet die angehenden Geistlichen derdrei Weltreligionen bei ihrer Ausbildung bis zum Antritt ihres Amtes.Sadiq (26) ist in Limburg geboren und religiös erzogen worden.Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 erlebte er, wie dasAnsehen des Islams in Deutschland Schaden nahm. Um dieser Entwicklungentgegenzutreten und den Islam als Religion des Friedens und derBarmherzigkeit zu propagieren, entschied er sich für die Ausbildungzum Imam.Claudius (28) ist in einer kleinen Stadt im Schwarzwaldaufgewachsen und war als Jugendlicher Ministrant. Während seinesTheologiestudiums überlegte er lange, ob er tatsächlich insPriesterseminar wechseln sollte. Obwohl der Beschluss nun gefasstist, kommen ihm immer wieder Zweifel - vor allem der Verzicht aufeine eigene Familie macht ihm zu schaffen.Benjamin (28) ist als Kind jüdischer Eltern in der Sowjetunionaufgewachsen. Da seine Eltern dort ihren Glauben nicht hattenpraktizieren können, begann er erst mit 14 Jahren in Berlin, sich mitjüdischem Leben auseinanderzusetzen. Er würde nicht - wie Claudius -den Weg zum Rabbi gehen, wenn das den Verzicht auf Kinder bedeutethätte. Die Regeln des frommen Lebens erfüllt er aber mit großerHingabe.