München (ots) -Shakira gehört zu den absoluten Megastars im Musik-Business: Mehrals 225 Awards hat sie bislang gewonnen, darunter zwei Grammys. InCOSMOPOLITAN (EVT 09.11.) spricht die 40-Jährige über ihre Karriere,ihre Familie und ihr neues Album "El Dorado", das nach derVeröffentlichung im Mai in über 20 Ländern auf Platz eins schoss.Auch, wenn Shakira mit englischsprachigen Hits wie "Whenever,Wherever" und "Hips Don't Lie" international erfolgreich wurde, singtdie Latina auf ihrem neuen Album wieder fast ausschließlich in ihrerMuttersprache: "Echte Gefühle kann ich nur auf Spanischrüberbringen", erklärt sie. Aber nicht nur musikalisch hat sich dieKolumbianerin im Laufe der Jahre verändert - auch ihrKörperbewusstsein ist heute ein anderes als zu Beginn ihrer Karriere.Ihrem 20-Jährigen ich würde sie raten: "Du brauchst nicht so vielMake-up! Und es gibt keinen Grund dafür, unter deinem Aussehen zuleiden. Damals war ich mit meinem Körper nicht happy. Man möchte jaimmer das, was man nicht hat."Einen der Songs auf ihrem neuen Album hat Shakira ihrer großenLiebe, Profifußballer Gerard Piqué, gewidmet. In einem Part singtsie, dass sie Kinder mit ihm will - mittlerweile hat sich dieserWunsch schon zweimal erfüllt. Seitdem hat sich das Leben und dasZentrum der Welt der 40-Jährigen komplett verschoben: "Früher hatsich alles nur um mich gedreht, jetzt spielt meine kleine Familiequasi die Hauptrolle. Diese neue Realität tut mir richtig gut. Da ichschon so jung Karriere gemacht habe, kannte ich lange nichts anderes,als zu arbeiten. Ich bin wie ein Nomade um die Welt gereist. Ichmöchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Ich habe dabei so vielerlebt und gelernt. Aber eben auch Dinge vermisst."Trotz ihres stressigen Alltags als Mutter schafft Shakira es,Karriere und Kinder unter einen Hut zu bringen. Was ihr dabei hilft,sind klare Prioritäten: "Wenn ich arbeite, widme ich mich zu hundertProzent dem Job. Wenn ich bei meiner Familie bin, bin ich nur für sieda. Zudem arbeite ich nicht mehr so viel wie früher. Und dann habeich das große Glück, dass mein Mann mich in allem unterstützt. Dasheißt, wenn ich Zeit für den Job brauche, hält er mir den Rückenfrei."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT9. November). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,6Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren(IVW 1-4 2016).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell