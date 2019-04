Mainz (ots) -Wenn er nicht gerade Hummus isst und Death Metal hört, ist ShahakShapira satirisch, ironisch, kritisch und mit klarer Meinung zumWeltgeschehen unterwegs. Bestens ausgerüstet also für seine neueComedy-Show "Shapira Shapira", die am 9. April 2019, 23.15 Uhr, inZDFneo startet. In der ZDFmediathek ist die Comedy-Show ab Dienstag,9. April 2019, 18.00 Uhr, abrufbar. funk, das Content-Netzwerk vonARD und ZDF, zeigt einzelne Clips zur Sendung."Ich will Comedy machen, die es so in Deutschland noch nie gab",so Shahak Shapira. Der Comedian und Satiriker ist "pur", seineSketche "meta", seine Gäste sperrig - sein Humor ehrlich stattkorrekt. Wer Freude an unangenehmen Witzen hat, ist bei "ShapiraShapira" bestens aufgehoben.Shahak Shapiras Bühne ist ein Club, wie man ihn aus amerikanischenStand-Up-TV-Shows kennt. Getragen von der Energie seinesLivepublikums präsentiert er Stand-Ups und Sketch-Comedy und trifftprominente Zeitgenossen - immer mit dem Blick auf die popkulturelleWelt, wie sie im Netz und den sozialen Medien erscheint. In derersten Ausgabe gibt es Besuch von Serdar Somuncu, Hazel Brugger undFelix Lobrecht.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/shapirashapiraPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/shapira-shapira/https://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell