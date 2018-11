Shaanxi hat sich ausländischen Reportern vollständig geöffnet

Xi'an, China (ots/PRNewswire) -Fünf Tage lang besuchten die Reporter u. a. LONGi Silicon, ChinaRailway Express (im International Trade & Logistics Park von Xi'an),Shaanxi Yanchang Petroleum Yan'an Energy and Chemical Co. (SYPYEC)und das Museum der Terrakotta-Krieger und -Pferde von Quin undführten dort Interviews durch. In Worten, Bildern und Videos bemühtensie sich, die Veränderungen und Entwicklungen in Shaanxi in den fünfJahren seit dem Beginn der "Belt and Road Initiative" aufzuzeichnen.Im Produktionsbereich von SYPYEC waren die Reporter von der neuenMethode der Ressourcenumwandlung und -nutzung des Unternehmens, diesich durch Sauberkeit und Effizienz sowie die Kapazität fürumfassende Entwicklung auszeichnet, stark beeindruckt. Laut HirotomoTakahashi, Leiter des Büros von Fuji Television in Peking, sind"Gelegenheiten für einen Besuch von chinesischen Energieunternehmenselten. Die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, sei es aus derPerspektive der Herstellung oder des Umweltschutzes, ist von großemVorteil." Bei LONGi Silicon erregten die Produktion vonmonokristallinem Silizium sowie die technologische Forschung undEntwicklung und die Verfahren zur Qualitätssicherung dieAufmerksamkeit der ausländischen Medien. "In China widmen sichzahlreiche Unternehmen der Entwicklung sauberer Energien, während dieZahl weltweit noch relativ gering ist. Andere Länder werden sichhoffentlich zunehmend dazu verpflichten, saubere Energien zuentwickeln, um unser gemeinsames Zuhause zu schützen", antworteteFuat Kabakci der Anadolu Agency in einem Interview mit denchinesischen Medien.Im Museum am Mausoleum des Kaisers Quin Shi Huang waren dieReporter vom achten Weltwunder, den großartigen Terrakotta-Kriegernund -Pferden von Quin, beeindruckt. Während ihres Besuchs erhieltendie Reporter nähere Informationen zum historischen und kulturellenWert des Mausoleums des Kaisers Quin Shi Huang und der dortausgegrabenen kulturellen Relikte, insbesondere der archäologischenAusgrabung der Terrakotta-Krieger und -Pferde von Quin und derErhaltung dieser Relikte.Roman Pilipey der European Pressphoto Agency veröffentlichte überhundert Fotos, um dem europäischen Publikum die Terrakotta-Kriegerund -Pferde von Quin und die antike Stadt Chenlu sowie dieEntwicklung von Förderung und Export der Kohleminen von Shaanxi zuzeigen; die spanische EFE stellte den Hersteller vonPhotovoltaik-Energie Xi'an LONGi Silicon und das Yan'an-Projekt zurintegrierten Nutzung von Kohle-Gas-Öl-Ressourcen von SYPYEC undähnliches vor; die japanischen Medien, Kyodo News Agency und NHK,konzentrierten sich auf den Betrieb von Xi'an Chang'an China RailwayExpress, was eine umfassende Kommunikation über ChinasErrungenschaften beim Aufbau der neuen Seidenstraße erleichtert hat.Durch seinen Besuch möchte Hirotomo Takahashi (Fuji Television) demjapanischen Publikum das moderne Xi'an und das schnelle Wachstum derchinesischen Städte im Inland zeigen.Shaanxi - einer der Ursprungsorte des chinesischen Volkes und derchinesischen Zivilisation, historisch als "Qin" bekannt - hat einelange Geschichte und eine reiche Kultur. Die Hauptstadt der Provinz,Xi'an, ist eine bedeutende zentrale Stadt in Westchina, eine wichtigeBasis für Forschung und Entwicklung, Bildung und Industrie desLandes. Sie ist auch eine der vier antiken Hauptstädte von China undder östliche Startpunkt der antiken Seidenstraße.Links zu Fotos:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=323504Pressekontakt:Herr LiTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The Publicity Office of Shaanxi Provincial CPC Committee, übermittelt durch news aktuell