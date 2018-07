Shaanxi Xinghua Chemistry: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Shaanxi Xinghua Chemistry am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 3,84 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Shaanxi Xinghua Chemistry ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemicals) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 1355,6 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

