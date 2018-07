Shaanxi Ligeance Mineral: Aktienanalyse vom 09.07.2018

An der Börse Shenzhen schloss die Shaanxi Ligeance Mineral-Aktie am 06.07.2018 mit dem Kurs von 13,92 CNH. Die Shaanxi Ligeance Mineral-Aktie wird dem Segment "Diversified Metals & Mining" zugeordnet.

Shaanxi Ligeance Mineral haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 158,52 liegt Shaanxi Ligeance Mineral auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metals & Mining" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an sieben Tagen eine negative Diskussion überwog. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Shaanxi Ligeance Mineral diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem acht Handelssignale (8 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shaanxi Ligeance Mineral-Aktie ein Durchschnitt von 20,97 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,92 CNH (-33,62 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (17,32 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,63 Prozent Abweichung). Die Shaanxi Ligeance Mineral-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Shaanxi Ligeance Mineral erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.