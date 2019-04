Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Für die Aktie Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech stehen per 07.04.2019, 20:29 Uhr 12,18 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,41 % und somit 1,6 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech beträgt das aktuelle KGV 340,87. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.