Emei Shan Tourism: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Emei Shan Tourism per 01.01.2020, 17:42 Uhr bei 6.56 CNH. Emei Shan Tourism zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Emei Shan Tourism auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Emei Shan Tourism wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Emei Shan Tourism auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Emei Shan Tourism auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Emei Shan Tourism zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Emei Shan Tourism bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Dividende: Emei Shan Tourism schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,55 % und somit 1,35 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,9 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".