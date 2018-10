Seyran Ates erhält den Marion Dönhoff Preis 2018 / Reporter ohne Grenzen wird mit dem Förderpreis ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Seyran Ates wird in diesem Jahr mit dem MarionDönhoff Preis für internationale Verständigung und Versöhnungausgezeichnet. Die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzenerhält den Förderpreis. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 20.000Euro dotiert.Die Jury entschied sich für Seyran Ates als Trägerin desHauptpreises, die als Anwältin, Autorin und Frauenrechtlerin einenbedeutenden Beitrag zum respektvollen Zusammenleben in Deutschlandleiste und unermüdlich für einen modernen, aufgeklärten Islam kämpfe.Matthias Naß, Juryvorsitzender und Internationaler Korrespondentder ZEIT: "Seyran Ates hat in Berlin die liberale Ibn Rushd-GoetheMoschee gegründet und sich damit in beispielhafter Weise für einenDialog zwischen den Kulturen und Religionen engagiert."Reporter ohne Grenzen setze sich seit seiner Gründung für einefreie Medienberichterstattung ein und werde deshalb mit demFörderpreis ausgezeichnet. "Die Organisation verteidigt die Arbeitvon Journalistinnen und Journalisten gerade in einer Zeit, da auch inEuropa die Pressefreiheit immer mehr bedroht wird", so dieJurybegründung.Die Preisträger wurden von einer Jury ausgewählt, der FriedrichDönhoff, Norbert Frei, Astrid Frohloff, Manfred Lahnstein, MatthiasNaß, Janusz Reiter, Theo Sommer und Anne Will angehören. HunderteLeserinnen und Leser sind erneut dem Aufruf der ZEIT gefolgt undhaben zahlreiche Personen und Organisationen vorgeschlagen, die sichim Sinne Marion Dönhoffs für internationale Verständigung undVersöhnung engagieren.In diesem Jahr vergeben die ZEIT, die ZEIT-Stiftung Ebelin undGerd Bucerius sowie die Marion Dönhoff Stiftung den Preis zum 16.Mal. Die Verleihung findet am 2. Dezember 2018 im DeutschenSchauspielhaus in Hamburg statt.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Karoline SchmidtUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80-1141Fax: 040 / 32 80-558E-Mail: karoline.schmidt@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell