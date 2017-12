Sexy Silvester / So heiß feiern die Deutschen den Jahreswechsel

Leipzig/Hof (ots) - Was machen wir an Silvester? Die Frage treibtmanche ja schon im Sommer um. Fondue, Bleigießen, das obligatorischeFeuerwerk um Mitternacht und vielleicht später noch zum Tanzen ineinen Club - viele halten am Ende des Jahres an den immer gleichenRitualen fest. Wem das zu eintönig ist oder wer sich als Paar zuSilvester mal etwas Besonderes gönnen möchte, entdeckt imJOYclub-Eventkalender einige aufregende und hocherotischeAlternativen.Erotisches Feuerwerk zum JahreswechselEin erstaunlich breites Angebot an frivolen Events in ganzDeutschland bietet Singles und Paaren die Gelegenheit, das Jahr zueinem heißen Finale zu bringen! Vom kleinen, eher intimen Swingerclubbis hin zu großen Motto-Events mit über 500 Gästen ist für jedenGeschmack etwas dabei. Häufig sind Gala-Buffet, Mitternachts-Sekt,großes Feuerwerk und Showacts inklusive. In erotisch-knisternderAtmosphäre lässt sich dort unter Gleichgesinnten ins neue Jahrswingen und vielleicht schon der ein oder andere Neujahrsvorsatz indie Tat umsetzen.Events, bei denen nicht nur der Schampus prickeltAuf der glamourösen Gala im Luxus-Spa, dekadenten Swingerpartysfür Paare oder auch BDSM- und Fetisch-Events können je nachpersönlichen Vorlieben Fantasien ausgelebt werden. So wird derSilvesterabend 2017 garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis.Anmeldungen werden online entgegengenommen. Details zu denVeranstaltungen wie Location, Dresscode oder auch Gästeliste sindebenso über den Event-Kalender einsehbar. Aber Achtung! ZahlreicheVeranstaltungen sind bereits seit Wochen ausgebucht. Wer noch dabeisein will, sollte sich schnell entscheiden.Alle Erotik-Partys zum Jahreswechsel finden sich imJOYclub-Eventkalender unter: http://bit.ly/sinnliches_SilvesterPressekontakt:Silvia RehbeinAgentur Frische Fische+49 (0)30 6120 9659sre@frische-fische.comOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell