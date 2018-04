Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz entschlossen zurückweisen - auch im Pflegealltag

Hamburg (ots) - Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kommt nichtnur zwischen Führungskräften und Beschäftigten und zwischenKolleginnen und Kollegen vor. Pflegekräfte beispielsweise erleben sieauch im Kontakt mit betreuten Menschen und Angehörigen. DieBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)rät, sexuelle Belästigungen in jeder Situation entschlossenzurückzuweisen.Alle Formen der Belästigung ernst nehmenSexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist für die Bereiche Pflegeund Betreuung bislang kaum erforscht. Eine unveröffentlichteVorstudie der BGW und der Universität Hamburg zum Thema gibt aberHinweise darauf, dass wahrscheinlich viele Beschäftigte im Pflege-und Betreuungskontext entsprechende Erfahrungen machen. Das Spektrumreicht von nonverbalen Belästigungen wie dem Zeigen anzüglicherBilder oder Gesten über entsprechende verbale Äußerungen bis hin zukörperlichen sexuellen Übergriffen.Ferner deutet die Befragung von 345 Personen aus dem Gesundheits-und Sozialwesen auf Zusammenhänge zwischen sexueller Belästigung undGesundheitsproblemen wie Depressivität und psychosomatischenBeschwerden hin - auch bei nonverbalen und verbalen Vorfällen. "Mansollte also nicht nur gravierende körperliche Übergriffe, sondernalle Formen der Belästigung ernst nehmen", erklärt ProjektleiterinDr. Mareike Adler von der BGW.Klare Ansage in drei SchrittenWenn es zu einer Belästigung kommt, empfiehlt die BGW eine deutlicheReaktion in drei Schritten:1. Aussprechen, was gerade passiert ist.2. Sagen, was das mit einem macht.3. Fordern, was das Gegenüber zukünftig tun oder lassen soll.Konkret kann das zum Beispiel lauten: "Sie haben gerade einesexuelle Anspielung gemacht. - Das verletzt mich. - Unterlassen Siedas!" Ein solches Antwortschema erfüllt gleich zwei Funktionen, wieArbeits- und Organisationspsychologin Dr. Heike Schambortski von derBGW erläutert: "Es hilft, in entsprechenden Situationen schnell undresolut zu reagieren. Und es zeigt der belästigenden Person sofortauf, dass sie eine Grenze überschritten hat."Keine DiskussionKeinesfalls sollte man sich auf Diskussionen einlassen, so der Ratder BGW. "Was eine Verletzung ist, bestimmt die verletzte Person,nicht die verletzende", betont Dr. Schambortski. "Menschen nehmenunterschiedlich wahr, was eine sexuelle Belästigung ist und wieschwer sie die betroffene Person verletzt."Für den beruflichen Kontext gibt es aber klare Grenzen: "AlleWorte und Handlungen, die Männer und Frauen in ihrer Sexualitätspiegeln, haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen", stellt dieExpertin klar. Das gelte ebenso für Pflege- undBetreuungssituationen.Unternehmen ebenfalls gefordertZum betrieblichen Arbeitsschutz gehört auch der Schutz derBeschäftigten vor sexueller Belästigung. Damit der gelingt, muss dasThema dort als Handlungsfeld erkannt und offen angegangen werden.Weitere Informationen zu betrieblichen Maßnahmen im Umgang mitsexueller Belästigung finden sich in einem Fachbeitrag unterwww.bgw-online.de/goto/sexuelle-belaestigung.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitereaktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8 Millionen Versicherte in rund630.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Sandra BielerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell