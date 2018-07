Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz - Fürstenberg Institut unterstützt Unternehmen, Führungskräfte und Betroffene

Hamburg (ots) - Die #MeToo-Debatte hat in Unternehmen zu großenUnsicherheiten geführt. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)verbietet jede Form der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz - dochkaum jemand weiß genau, was das bedeutet: Was genau fällt untersexuelle Belästigung? Welche Pflichten bestehen unternehmensseitigund was heißt das konkret für den Arbeitsalltag? Müssen Mitarbeiterjetzt permanent auf der Hut sein, da jede nett gemeinte Äußerung alsübergriffig erlebt werden könnte?Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, einerseits vorzubeugen undandererseits im Ernstfall einzugreifen. "Das ist gar nicht sokompliziert, wie es klingt", sagt Reinhild Fürstenberg,Geschäftsführerin der Fürstenberg Institut GmbH. "Es geht umSensibilisierung, gute Information und Transparenz im Unternehmen,damit Klarheit über die Thematik herrscht und es gar nicht erst zuÜbergriffen kommt. Sollte dennoch ein Vorfall sexueller Belästigungeintreten, muss das Vorgehen klar geregelt sein und betroffenenMitarbeitern sofort geholfen werden."Besondere Rolle der FührungskräfteFührungskräften kommt bei diesem Thema eine zentrale Rolle zu -nicht nur als Vorbildfunktion, sondern insbesondere in der AusübungIhrer Fürsorgepflicht. Sie sollten besonders sensibilisiert werden imUmgang mit dem Thema, sich mit den rechtlichen undunternehmensbezogenen Rahmenbedingungen auskennen und wissen, wie siemit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ernstfall umgehen undsie vertrauensvoll unterstützen können.Einfache Lösungen für alle Beteiligten'Gewusst wie' lautet das Stichwort. Es gibt einfacheMöglichkeiten, die Strukturen und Prozesse im Unternehmen zuetablieren und umzusetzen. "Unternehmen und Führungskräften geben wirin kurzen Workshops eine Orientierung und helfen, klare Regelungen imUnternehmen festzustecken. Auch helfen wir bei der gesetzlichvorgeschriebenen Einrichtung einer Beschwerdestelle. In denBeratungen, die unsere Kunden der Mitarbeiter- undFührungskräfteberatung nutzen können, geht es neben der Soforthilfefür betroffene Mitarbeiter auch darum, zwischen den Parteien zumoderieren mit dem Ziel, eine Basis für die weitere Zusammenarbeit zuschaffen. Dazu gehört auch die Beratung derjenigen, die übergriffiggeworden sind", so Reinhild Fürstenberg weiter.Pressekontakt:Anika Ohlsen, Leitung Marketing & Unternehmenskommunikation+49 (0) 40 / 38 08 20-0, presse@fuerstenberg-institut.deFürstenberg Institut GmbH Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburgwww.fuerstenberg-institut.deOriginal-Content von: Fürstenberg Institut, übermittelt durch news aktuell