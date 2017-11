Die Sexualität wieder zurück in die Hände der Frauen legen

Der Fotograf Marcos Alberti fängt die strahlende Veränderung vonFrauen vor und nach dem Orgasmus einSingapur (ots/PRNewswire) - Der brasilianische Fotograf MarcosAlberti (https://www.masmorrastudio.com/), bekannt durch dasletztjährige Projekt "3 Glasses" zum Thema maßvoller Alkoholgenuss,hat sich im Rahmen seines neuen gewagten und mutigen Projekts, dem "OProject", das Ziel gesetzt, die Grenzen des sexuellen Wohlbefindensder Frau zu überwinden. Zusammen mit der Marke Smile Makers(https://smilemakerscollection.com/our-mission/), die sich demsexuellen Wohlbefinden verschrieben hat, hat Marcos Alberti diestrahlende Wirkung des weiblichen Orgasmus auf eine Art präsentiert,wie dies noch nie zuvor geschehen ist.Marcos Alberti hat den Gesichtsausdruck von über 20 Frauen vor,während und nach der Verwendung eines persönlichen Massagegeräts vonSmile Makers (https://smilemakerscollection.com/) festgehalten. Dievier Fotos zeigen die langsame oder, in einigen Fällen, rascheVeränderung des Gesichtsausdrucks jeder Frau, als diese den Orgasmuserreichten und sich danach wieder entspannten. Die Portraits sindlustig und sexy, aber geschmacksvoll, wobei der Betrachter - undübrigens auch der Fotograf - alles unterhalb der Taille nicht sieht.Es handelt sich dabei um Frauen aus allen Ethnien undNationalitäten, aus Ländern, die punkto Sexualität stärker befreitsind, wie die USA und Frankreich, bis zu konservativerenGemeinschaften wie China und Singapur.Die zugrunde liegende Botschaft: alle Frauen verdienen es, dieKontrolle über ihre Sexualität zu haben, unabhängig von ihremHintergrund. Orgasmen bringen Frauen zum Lächeln.Zum Projekt sagte Fan Yang, Global Brand Manager von Smile Makers:"die weibliche Sexualität ist oft schambelastet und erfolgt imGeheimen. Durch unsere Partnerschaft mit Marcos Alberti konnten wirdiese Fotoserie machen, um dieses soziale Stigma rund um dieweibliche Sexualität zu kippen und Frauen dazu zu ermutigen, dieKontrolle über ihre eigene Lust zu übernehmen."Die sexuellen Rechte der Frau sind in letzter Zeit ein immerkontroverseres Thema geworden, aber Alberti und Yang hoffen, dassdieses Projekt ein neues, positiveres Licht auf das Thema werfenwird."Alle Frauen, die Modell standen, waren über ihre Fotos entzückt,insbesondere über das letzte, auf dem sie glänzten und strahlten",sagte Yang. "Das letzte Foto einer starken Frau, die in die Kameralächelt, ist genau das, was die Menschen sehen wollen. Wir hoffen,dass sich alle, die dieses Projekt sehen, danach selbstbewussterbezüglich ihres Körpers und ihrer Sexualität fühlen. Alles, was esbraucht, ist von Zeit zu Zeit ein Lächeln."Marcos Alberti sagte weiter: "Ich fand es toll, dass wir mitdiesen Frauen so offen über Sex und Lust reden konnten. Wenn man dasTabuthema Sex durch eine humorvolle Linse angehen kann, öffnen sichdie Menschen und teilen ihre Meinung offener mit, was zu einererheblichen Veränderung der Mentalität der Menschen führen kann.Durch Klicken gelangen Sie hinter die Kulissen und können dieGeschichten der Frauen vor und nach der Fotosession erfahren:https://www.youtube.com/watch?v=HKpZV5yTi_8Für sämtliche Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Marcos ALBERTIFotografmarcos@marcosalberti.com.br+55 1199 9031 263Fan YANGGlobal Brand Manager, Smile Makersfan.yang@ramblinbrands.com+65 8710 1967https://smilemakerscollection.com/Foto -http://mma.prnewswire.com/media/592857/O_Project_western_woman.jpgVideo - http://www.youtube.com/watch?v=HKpZV5yTi_8Original-Content von: Smile Makers, übermittelt durch news aktuell