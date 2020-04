"Sexpositiv in Corona-Zeiten"

Wien (ots) - Sexpositive ONLINE Conference Sexolution 202030 Expert*innen werden von 1.-3. Mai 2020 ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema "Sexpositiv" aus den Bereichen Beratung, Therapie, Forschung, Szenen, Aktivismus und Kunst vermitteln. Es wird Vorträge, Interviews, Gespräche und Podiumsdiskussionen geben. Die Konferenz wird live sein, das Publikum kann Fragen stellen.Ursprünglich hätte die Konferenz auf der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien dem Schwerpunktthema "Was ist sexpositiv?" stattfinden sollen. Nun wird sie online mit einem Fokus auf die veränderte Situation bzgl. Corona ergänzt. Sexolution wird von Reinhard Gaida, der den ersten sexpositiven Raum in Wien - die Schwelle - seit 2013 betreibt und der Sexualberaterin in eigener Praxis Beatrix Roidinger, veranstaltet.Die sexpositive Haltung respektiert Menschen in all ihren sexuellen Orientierungen, Vorlieben und Ausdrucksformen. Sie geht davon aus, dass Lebens- und Beziehungsformen sowie Geschlechtsidentität variabel, wählbar und nicht für immer festgeschrieben sind. Notwendige Bedingung für ein gelungenes, sexuelles Erlebnis, ist konsensuelles Verhalten aller Beteiligten. Ebenso wichtig ist der sexpositiven Haltung der bewusste Umgang mit sexueller Gesundheit.Wie sich das nun in Corona-Zeiten verändert, wird mit allen Beteiligten diskutiert und ausgeführt. Denn es ist klar, dass die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus besonders auch für jene eine Herausforderung sind, die ihre Sexualität und Beziehung nicht in klassischen Familienstrukturen leben.Sexolution 2020 Sichern Sie sich hier Ihr Ticket (https://www.sexolution-conference.com/tickets/)Pressekontakt:Mag. Beatrix Roidinger+43 69914814811E-Mail: mailto:beatrix.roidinger@sexolution.comhttp://www.sexolution-conference.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143703/4577849OTS: SexolutionOriginal-Content von: Sexolution, übermittelt durch news aktuell