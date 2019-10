Sexarbeit in der Illegalität - Die Folgen des nordischen Modells

Stuttgart (ots) - Der baden-württembergische Landesverband der SPDbeschließt auf seinem Parteitag, ein Sexkaufverbot zu fordern. [1]Die Piratenpartei zeigt sich erstaunt darüber und fordert die SPDdazu auf, diesen Beschluss zu überdenken."Das nordische Modell funktioniert nicht. Das angebliche Ziel istes, gegen Menschenhandel vorzugehen und Zwangsprostitution zubeseitigen. In keinem Land der Welt konnte man hierbei Erfolge sehen.Das Einzige, was das schwedische Modell bewirkt, ist, dass es denen,die den Job legal und freiwillig machen, die Lebensgrundlage nimmt.Sexworker werden in die Illegalität gedrängt. Relativ sichereUmfelder, wie beispielsweise regulierte Bordelle oder das eigeneStudio, werden gegen Hinterzimmer eingetauscht. Am Ende ist damitniemandem geholfen. Sexarbeit ist Arbeit. Fangen wir endlich an,entsprechend damit umzugehen und die Rechte der Sexarbeitenden zustärken", so unsere Queer-Themenbeauftragte Zoey Matthies.Des Weiteren würden durch das Sexkaufverbot auch zahlreicheHilfsprogramme und Regulierungen wegfallen. Denn wer mitkriminalisierten Kunden arbeitet, wird sich zweimal überlegen, ob mansolche Angebote nutzen kann. Jonathan Schmid, Koordinator derAG-Queeraten dazu: "Durch legale Sexarbeit ist es deutlich einfacher,gesundheitsfördernde und -schützende Maßnahmen bereitzustellen. Dieswürde wegfallen, wenn der Erwerb von Sex und somit auch der Verkaufvon Sex illegal werden würde. Statt Sexarbeit zu kriminalisieren,sollten wir die Gesundheit, die Rechte der Sexarbeitenden und dieSexarbeitenden selbst besser schützen."Um diesen besseren Schutz zu erreichen, fordert die Piratenparteieine bessere staatliche Unterstützung von Sozialarbeitern, welcheSexarbeitern helfen und beraten können, sowie etwa die personelleAusstattung der Polizei, damit Fälle von Menschenhandel undZuhälterei in jedem Fall verfolgt und effektiv aufgeklärt werdenkönnen.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/pv97q5Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell