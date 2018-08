Mainz (ots) -Ihre Arbeit ist nach wie vor ein Tabu: Edith Arnold wird gegenBezahlung mit Menschen intim, die eine geistige Behinderung haben.Die "37°"-Dokumentation "Die Berührerin - Sex für Menschen mitBehinderung" am Dienstag, 28. August 2018, 22.15 Uhr, nähert sich demumstrittenen Thema Sexualbegleitung, indem sie die Hamburgerinporträtiert und bei ihrer Arbeit begleitet.Es geht um Aufmerksamkeit und körperliche Nähe für Menschen, diesich dies nicht selbst oder mit einer Partnerin oder einem Partnererfüllen können. Es geht um Menschen, die sich verbal nichtausdrücken können, deren Selbstbestimmung im täglichen Leben oftgegen Null geht. Wie funktioniert die Kommunikation mit ihren Kunden,und woran erkennen Edith, die Eltern oder das Pflegeumfeld, dassjemand mit einer geistigen Behinderung den Wunsch nach Nähe undSexualität verspürt? Warum hat sich die 29-Jährige ausgerechnet fürdiesen Beruf entschieden, den in Deutschland nur knapp 50 Menschenausüben?Der Film von Julia Knopp und Max Damm versucht das Handeln sowiedie Motivation der jungen Frau zu ergründen und gibt einfühlsamEinblicke in ein Thema, über das bislang kaum jemand spricht.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell