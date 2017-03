Sex im Zug? Für 40 Prozent der Deutschen vorstellbar - fromAtoB-Umfrage zum Flirtpotenzial in Verkehrsmitteln

Berlin (ots) - Deutschlandweit klettern die Thermometer heute über20 Grad, das Wochenende startet wunderbar sommerlich. Zeit zumRausgehen, Leute kennenlernen und sich verlieben. fromAtoB,Deutschlands führender Online-Vergleichsdienst für Züge, Flüge,Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten, hat über dasMarktforschungsinstitut Innofact 1020 Leute dazu befragen lassen, obsie in öffentlichen Verkehrsmitteln flirten, knutschen oder gar Sexhaben.Single und flirtbereit? Dann Zugticket kaufenBei der Frage nach dem allgemeinen Flirtpotenzial vonVerkehrsmitteln landet der Zug auf Platz 1. 61,2 Prozent derBefragten schreiben Zügen ein hohes Flirtpotenzial zu. Deutlichweniger attraktiv zum Flirten scheinen S-Bahn (39,5 Prozent),Mitfahrgelegenheit (38,6 Prozent), Straßenbahn (37,5 Prozent), U-Bahn(37,3 Prozent), Fernbus (36,1 Prozent) und Nahverkehrsbus (32,5Prozent). Das Flugzeug ist mit 25,1 Prozent weit abgeschlagen.Weniger Flirtpotenzial bietet nur noch das Taxi mit 8,7 Prozent.Fazit: Wer flirtwillig ist, sollte laut der fromAtoB-Umfrage malwieder Zug fahren, denn da finden sich möglicherweise Gleichgesinnte.10 Prozent der Befragten hatten "Verkehr im Verkehr"Rund 46 Prozent der Befragten sind in einem öffentlichenVerkehrsmittel schon mal von einer fremden Person angeflirtet worden,während ein Drittel sogar selbst die Initiative ergriffen und jemandanderen angeflirtet hat. Dabei bestätigt sich ein Klischee: Männermachen mit rund 42 Prozent eher den ersten Schritt und starten einenFlirt als Frauen (rund 25 Prozent).Rund 10 Prozent der Befragten gaben an, schon mal Sex in einemVerkehrsmittel gehabt zu haben. Hier zeigen sich deutliche regionaleUnterschiede: 11 Prozent der Ostdeutschen (Berlin, Brandenburg,Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) und 10,4Prozent der Süddeutschen (Baden-Württemberg, Bayern) hatten schon mal"Verkehr im Verkehr". Die Westdeutschen (Hessen, Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz, Saarland) sind mit 8,5 Prozent und die Norddeutschen(Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) mit 8,2 Prozentdiesbezüglich etwas zurückhaltender.Männer mit ausgeprägter FantasieWährend sich fast zwei Drittel der deutschen Frauen Sex imVerkehrsmittel noch nicht mal vorstellen können, sieht das bei denHerren der Schöpfung ganz anders aus. Die männliche Fantasie findetinsbesondere Gefallen an Sex im Zug (52,2 Prozent; Frauen: 26Prozent), im Flugzeug (37,3 Prozent versus 25,8 Prozent bei Frauen)und im Auto bei Mitfahrgelegenheiten (30,2 Prozent; Frauen: 11Prozent). Laut der Studie des VerkehrsmittelvergleichsportalsfromAtoB können sich im Schnitt rund 40 Prozent der Deutschen Sex imZug vorstellen, während die Straßenbahn / Tram mit 4 Prozent amwenigsten attraktiv dafür erscheint.Über fromAtoBfromAtoB ist die führende Online-Vergleichs- und Buchungsplattformfür Züge, Flüge, Fernbusse und Mitfahrgelegenheiten in Deutschland.Anstatt als Nutzer die Verbindungen und Preise auf verschiedenenWebseiten mühsam zu vergleichen, übernimmt fromAtoB die Abfrage allerverfügbaren Verkehrsmittel in Echtzeit und bereitet dieseübersichtlich auf - sortiert nach Kriterien wie günstigster Preisoder kürzeste Reisedauer. Bei Bahn- und vielen Fernbusverbindungenkann der Kunde den Vorteil der direkten Buchung nutzen und seinTicket über die Website oder App von fromAtoB kaufen - einfach,schnell und kostenlos.Pressekontakt:Weitere InformationenJule EbbingfromAtoB-Reise-ExpertinTelefon: 030 60 98 98 502E-Mail: media@fromAtoB.comwww.fromAtoB.deOriginal-Content von: fromAtoB GmbH, übermittelt durch news aktuell