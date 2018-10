Sex-Talk - darum sollten Sie es tun! / DrEd-Umfrage zeigt, warum sich Bettgeflüster lohnt (FOTO)

London/Hamburg (ots) -Guter Sex: Alle wollen ihn, nicht jeder hat ihn. Ein wichtigerSchlüssel dazu ist Kommunikation. Doch mit dem Partner über Sex zusprechen, ist häufig leichter gesagt als getan.Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Online-Arztpraxis DrEd(http://ots.de/gPjUcZ) zeigt, warum sich Sex-Talk lohnt: Zwischen derKommunikationsfreude des Partners und der eigenen sexuellenZufriedenheit besteht offensichtlich ein Zusammenhang.DrEd (www.DrEd.com/de) entwirrt unser Liebesleben. Über 1.000Männer und Frauen aus Europa und Amerika gaben darüber Auskunft, wieungezwungen sie mit ihrem Partner über Sex sprechen können, welcheThemen ihnen besonders schwierig über die Lippen gehen und warum.Let's talk about sex, baby!Männern fällt es insgesamt schwerer, über ihre sexuellen Wünscheund Vorlieben zu sprechen, als Frauen. Je nach Thema wird eineKonversation allerdings für beide Geschlechter heikler. Während sichdas allgemeine Gespräch über Sex am einfachsten gestaltet, fälltbeiden Seiten der Austausch über einen 'flotten Dreier' amschwersten. Auch Gespräche über Analverkehr oder Rollenspiele sindnicht einfach.Unangenehmes LippenbekenntnisWarum sind Sex-Themen so ein Tabu? Dr. Carmen Lefèvre-Lewis,Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin bei DrEd, erklärt: "Sexist noch immer ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Das führt dazu,dass Gespräche über Sex oft als unangenehm empfunden werden undSchamgefühle auslösen. Doch sexuelle Fantasien zu haben ist nichtsUngewöhnliches. Eventuell haben Sie und Ihr Partner sogar gemeinsameWünsche und Vorlieben, über die Sie sich nur noch nie ausgetauschthaben."Neben Schamgefühlen (Frauen: 53 Prozent, Männer: 43 Prozent)spielt außerdem Angst eine große Rolle: Drei von fünf Frauen undMännern fürchten, die Gefühle des Partners zu verletzen (Frauen: 57Prozent, Männer: 59 Prozent). Viele scheuen zudem das möglicheErgebnis des Gesprächs (Frauen: 28 Prozent, Männer: 38 Prozent).Bettgeflüster lohnt sichMachen wir uns zu viele Sorgen? Gut möglich. Die Befragung zeigt,dass 'erotisches Bettgeflüster', entgegen der Befürchtungen, gutankommt. Zwei von drei Frauen (67 Prozent) und drei von vier Männern(75 Prozent) erregt es, wenn der Partner seine Wünsche und Vorliebenoffen anspricht.Dr. Lefèvre-Lewis rät: "Wer mit seinem Partner noch nie einintimes Gespräch über Sex geführt hat oder sich einfach schwer tut,der kann mit einem kleinen Wunsch beginnen. Erzählen Sie IhremPartner beispielsweise, welche intimen Berührungen Sie beim Sexbesonders genießen. Sie können aber auch über die nonverbaleKommunikation, über Mimik und Körpersprache, zum Ausdruck bringen,was Sie als erregend oder angenehm empfinden."Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass beide Geschlechter diegleichen Ängste teilen, aber auch die positiven Gefühle, wenn derPartner das Thema schließlich anspricht. Zwei Drittel der Befragtengeben sogar an, dass sich ihr Sexleben nach einem Gespräch mit demPartner verbessert hat. "Kommunikation ist ein wichtiger Schlüsselfür eine gesunde und glückliche Beziehung", weiß die Psychologin undVerhaltenswissenschaftlerin von DrEd.Die kompletten Ergebnisse der Umfrage, zusätzliche Details sowieweitere Grafiken finden Sie hier: http://ots.de/FuenApÜber DrEdDrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen fürPatienten in Deutschland und Europa. Die Online-Arztpraxis wurde vonDavid Meinertz (CEO) in London (UK) gegründet und wird von der HealthBridge Ltd. betrieben. Seit dem Start im Jahr 2011 wurden über 2Millionen Beratungen und Behandlungen für Patienten aus Deutschland,Österreich, der Schweiz, England, Irland und Frankreich durchgeführt.Die angestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- undortsunabhängig per Internet, Telefon und Video. Aktuell behandeltDrEd (www.DrEd.com/de) in Deutschland rund 30 Indikationen aus denBereichen Männer- und Frauengesundheit, Innere Medizin sowie derAllgemein- und Reisemedizin. Patienten können sich 24 Stunden, 7 Tagedie Woche über ihr verschlüsseltes Patientenkonto an dieOnline-Arztpraxis wenden. Der telefonische Patientenservice istMontag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr erreichbar - Tel.+49 (0) 408740 8254.Die Online-Praxis ist bei der englischen Aufsichtsbehörde fürArztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert undrichtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungendeutscher wissenschaftlicher Institute, wie dem Robert Koch-Institutund der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften e.V. (AWMF).Viele Patienten schätzen die medizinischen Leistungen von DrEd -nicht nur aufgrund der Qualität und Bequemlichkeit, sonderninsbesondere wegen des unkomplizierten und vertraulichenArzt-Patienten-Kontakts. Es fällt ihnen leichter, sich schriftlichoder am Telefon zu bestimmten Gesundheitsproblemen (zum Beispiel imBereich der Sexualgesundheit) zu äußern und den Ärzten, alsunangenehm empfundene, Fragen zu stellen. Das erfahrene Ärzteteam vonDrEd kennt keine Tabuthemen, ist für alle medizinischen Fragen offenund berät und behandelt, wenn medizinisch vertretbar, umgehend undschnell nach neuestem wissenschaftlichen Stand und höchstemmedizinischen Standard.Pressekontakt:Tiffany Künster, E-Mail: Tiffany@DrEd.com, Telefon: +49 (0) 711 89989005Abdruck und Verwendung der Studie, Grafiken und Zitate honorarfreiunter Nennung der Quelle DrEd.Original-Content von: DrEd, übermittelt durch news aktuell