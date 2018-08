Unterföhring (ots) -Big Brother lädt ab Freitag, 17. August (20:15 Uhr, SAT.1) zweiWochen zum Spielen ein und die Prominenten sind seiner Einladunggefolgt. Die ersten drei Bewohner von "Promi Big Brother" freuen sichauf ihren Einzug in Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft: fürdas provokante Internet-Phänomen Katja Krasavice (21),Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56) und "Marienhof"-Star NicoleBelstler-Boettcher (55) geht es bei "Promi Big Brother" um täglicheHerausforderungen, Status und Entbehrungen.Katja Krasavice, Internet-Phänomen, ist es zwar gewohnt, sich vorder Kamera zu präsentieren, eine 24-Stunden-Beobachtung ist aber auchfür sie eine neue Erfahrung: "Ich bin ein Mensch, der gerne vorherweiß, was auf ihn zukommt. Das weiß ich bei 'Promi Big Brother'nicht. Ich muss also aus dem Gefühl heraus handeln und alles auf michzukommen lassen. Das ist eine Herausforderung für mich und wirdsicher anstrengend." Sex spielt in den Clips von Katja Krasavice einegroße Rolle und auch im Haus könnte Sex für sie ein Thema werden:"Wenn mir jemand gefällt, weiß man nie, was passiert. Grundsätzlichbin ich locker, aber wie ich dann genau reagieren würde, weiß ichnicht. Ich glaube, ich befriedige mich einfach die ganze Zeit selbst.(lacht)"Alphonso Williams, Castingshow-Sieger und "Mr. Bling-Bling", freutsich als großer Fan bereits auf das erste Zusammentreffen mit BigBrother: "Alleine schon sein: 'Bewohner!' Das ist immer einSchreckmoment, darauf bin ich gespannt. Für mich ist Big Brother einePerson, die erstmal versucht, das Beste aus dir rauszuholen und dichgleichzeitig an deine Grenzen zu bringen." Das Leben in einerGroßfamilie könnte dem 56-jährigen Sänger im Haus zugutekommen: "Dasist wie in einer Familie, da ist man auch 24 Stunden zusammen. Ichbin ja Familienmensch und da gibt es immer Sachen, die gut laufen undDinge, die einen völlig aus der Bahn werfen."Nicole Belstler-Boettcher, Soap-Schauspielerin, wird im Haus eineRückzugsmöglichkeit vermissen: "Ich bin wahnsinnig gesellig, sehrlaut und rede sehr viel. Aber auch nur, weil ich mich immer wiederzurückziehe und in Ruhe für mich sein kann. Das habe ich im Haus garnicht. Ich bin gespannt, wie ich darauf reagiere. Ich streite fastnur mit Freunden, mit anderen ist mir der Aufwand zu groß." Mit ihrerTeilnahme "Promi Big Brother" will die 55-jährige Schauspielerin ihreKasse aufbessern: "Ich kann mir mein Leben schon leisten, aber so einLuxus-Ding wie eine Alters-WG am Strand irgendwann wäre schon toll.Und schöne, große Urlaube sind nicht drin."Die kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um"Promi Big Brother" sind ab sofort unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell