Sevim Dagdelen: Werbefeldzug für Diktatur und Todesstrafe auf deutschem Boden unterbinden

Bonn/Köln (ots) - Sevim Dagdelen, (MdB, Die Linke), Sprecherin fürinternationale Beziehungen, begrüßt, dass die Veranstaltungen mittürkischen Ministern in Deutschland abgesagt wurden. Köln undGaggenau hätten mehr Mut für Demokratie und Rechtsstaatlichkeitgezeigt als die gesamte Bundesregierung. "Ich finde es überfällig,dass die Bundesregierung hier eine politische Entscheidung trifft,weil es rechtlich möglich und politisch mehr als geboten ist, diesenWerbefeldzug für die Diktatur, für die Einführung der Todesstrafe,hier auf deutschem Boden zu unterbinden", sagte Dagdelen imphoenix-Interview. Sie warnt davor, "diese Feinde der Demokratie undFreunde der Diktatur hier gewähren zu lassen. In Deutschland laufenwir Gefahr, dass eine ganze Generation türkischstämmiger Mitbürgervon dieser Propaganda vergiftet wird."Es gebe klare gesetzliche Regelungen für die politische Betätigungvon Ausländern in Deutschland. Dagdelen: "Wenn sich ausländischeStaatsoberhäupter hier politisch öffentlich betätigen, ist das eineSache der Außenpolitik und damit der Bundesregierung, darüber zuentscheiden, ob und unter welchen Rahmenbedingungen diesePropaganda-Auftritte stattfinden können. Wir haben die Pflicht,unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu verteidigen und nichtzuzusehen, wie Deutschland zu einer Propaganda-Arena für diesenWerbefeldzug von Erdogan und seinen Ministern wird."