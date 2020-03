Severn Trent: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Severn Trent":

Severn Trent, ein Unternehmen aus dem Markt "Wasserversorgung", notiert aktuell (Stand 06:36 Uhr) mit 2314.33 GBP sehr deutlich im Plus (+2.27 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Severn Trent-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2345,11 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 3,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2263 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Severn Trent eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Severn Trent hat mit einer Dividendenrendite von 4,23 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.52%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Wasserversorgung"-Branche beträgt +0,71. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Severn Trent-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Severn Trent wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Severn Trent auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.