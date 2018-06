Setzt du bei der Geldanlage die richtigen Prioritäten?

Ich freue mich, dass du auf den Link zu diesem Artikel geklickt hast. Denn das zeigt mir, dass du Interesse an Geldanlagen und dem Aktienmarkt hast. Ob du blutiger Anfänger bist oder schon ein alter Hase – du benötigst auf jeden Fall eine Vorstellung davon, wie deine Anlagen aufgebaut sein sollten, welche Ziele du erreichen willst und was dir beim täglichen Umgang mit deinem Depot und den Aktien, die du besitzt, wichtig ist.

Und diese Ansichten sind bei jedem Investor anders. Ich selbst halte es nicht für sinnvoll, viel Zeit mit Dingen zu verbringen, auf die ich keinen Einfluss habe. Dementsprechend spielen sie auch kaum eine Rolle für meine Anlageentscheidungen. Dazu zählen zum Beispiel:

Politik: Es gibt ja ohnehin das geflügelte Wort, dass politische Börsen kurze Beine haben. Aus eigener Erfahrung kann ich das nur bestätigen (Brexit-Votum, Trump). Auch die vor Wahlen gerne angestellten Vermutungen darüber, welche Branchen von welchem Wahlausgang profitieren werden, interessieren mich überhaupt nicht. Zu oft schon lagen die „Experten“ damit völlig daneben.

Ähnlich verhält es sich mit Rohstoffpreisen, Aktionen der Zentralbank, Gesetzesvorhaben und vielem mehr. Darum solltest du dich auf diejenigen Dinge konzentrieren, die du selbst in der Hand hast:

Strategie/Portfolio: Investierst du lieber in günstige Value-Aktien oder in aussichtsreiche Wachstumswerte? Dürfen es eher Dividendentitel sein oder eine Mischung aus allem? Ein konzentriertes Depot oder eines mit vielen verschiedenen Aktien? Wichtig ist, dass du dich damit wohlfühlst und diese Strategie nicht alle 14 Tage über den Haufen wirfst. Anpassungen im Laufe der Jahre sind ganz natürlich, aber ständiges Hin und Her bringt nur deiner Bank und dem Finanzminister etwas.

Du siehst also: Es sind die vermeintlich einfachen Dinge, die den Erfolg ausmachen. Die Dinge, die nicht in der Zeitung stehen, sondern die sich in deinem Kopf abspielen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich auf lange Sicht nicht diejenigen durchsetzen, die eine akademisch hochwertige, ultrakomplizierte Anlagestrategie entwickeln, sondern diejenigen, die einfach weniger Fehler machen. Wer könnte das besser formulieren als Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway:

Es ist erstaunlich, welche Vorteile Menschen wie wir langfristig haben, indem sie konsequent versuchen, nicht dumm zu sein, anstatt zu versuchen, sehr intelligent zu sein.



Einige dieser Dinge musst du dir selbst aneignen, etwa indem du Bücher liest oder auf unserer Seite www.fool.de unterwegs bist. Auch die Sache mit der Disziplin beim Sparen oder den Emotionen muss von dir selbst kommen.

