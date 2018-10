Setzt der BVB gegen die Hertha seinen Höhenflug fort? Bleiben die Bayern auch in Mainz im Aufwind? Die Bundesliga am Wochenende live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Bundesliga im Torrausch: Bislang 3,07 Tore pro Spiel - mehrTore pro Partie fielen in den vergangenen 30 Jahren nur ein Mal(2013/14)- Die Original Sky Konferenz am Samstagnachmittag mit BorussiaDortmund - Hertha BSC und 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München liveund exklusiv- Das "Krombacher Topspiel der Woche" TSG Hoffenheim - VfBStuttgart im Anschluss live und exklusiv- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live mit RB Leipzig - FCSchalke und Werder Bremen - Bayer Leverkusen live und exklusiv- "Bundesliga kompakt" mit den ausführlichen Highlights von SCFreiburg - Borussia Mönchengladbach am Freitag ab 22.30 Uhr und von1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt am Sonntag ab 15.30 Uhr- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinAuch die Länderspielpause konnte den derzeitigen Höhenflug des BVBnicht stoppen. Dem 4:0 in Stuttgart am vergangenen Wochenende ließendie Dortmunder ein beeindruckendes 4:0 gegen Atlético Madrid folgen.Aber auch der FC Bayern konnte sich mit Siegen in Wolfsburg und Athenzurückmelden.An den ersten acht Spieltagen befindet sich die komplette Liga imTorrausch. Durchschnittlich 3,07 Tore fallen in der bisherigen Saisonpro Spiel. In den vergangenen 30 Jahren fielen nur in der Spielzeit2013/14 noch mehr Tore pro Partie (3,16).Am Wochenende geht der heiße Herbst in der Bundesliga bei Sky indie nächste Runde.Insgesamt berichtet Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag"jeweils sieben Stunden live und überträgt sieben Partien des 9.Spieltags live und exklusiv. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der OriginalSky Konferenz.Der "Super Samstag" mit Dortmund gegen Hertha und den Bayern inMainzAm Samstag meldet sich Moderatorin Britta Hofmann um 14.00 Uhr ausdem Studio. An ihrer Seiten werden die Sky Experten ChristophMetzelder und Reiner Calmund die Partien des Nachmittags besprechenund die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore - Diebwin Highlight Show" analysieren.Unter anderem trifft um 15.30 Uhr der Tabellenführer BorussiaDortmund auf Hertha BSC. Der BVB ist in dieser Saison noch immerungeschlagen und erreichte am Mittwochabend mit der Gala gegenAtlético Madrid einen neuen Höhepunkt. Die Berliner reisen alsTabellensechster in den Westen. Außerdem spielt am Nachmittag der FCBayern München. Nach den Siegen in Wolfsburg und Athen muss derRekordmeister erneut auswärts ran und bekommt es mit dem 1. FSV Mainz05 zu tun. In den weiteren Nachmittagsspielen spielen Hannover gegenAugsburg und Düsseldorf gegen Wolfsburg.Im Anschluss ab 17.30 Uhr begrüßen Sebastian Hellmann und SkyExperte Lothar Matthäus die Zuschauer in Sinsheim. Im "KrombacherTopspiel der Woche" empfängt die TSG Hoffenheim den VfB Stuttgart.Während sich die Badener beim 3:1-Sieg in Nürnberg und beim 3:3 gegenLyon in der UEFA Champions League in Torlaune präsentierten, warendie Schwaben beim Weinzierl-Debüt gegen den BVB chancenlos. Nach dem0:4 sollen nun die ersten Punkte unter dem Korkut-Nachfolgereingefahren werden.Der "Super Sonntag" mit Leipzig - Schalke und Bremen - LeverkusenAm "Super Sonntag" stehen dann in Leipzig und Bremen zwei Partienauf dem Programm, in denen jeweils ein Team aus dem oberenTabellendrittel auf eine der Enttäuschungen der bisherigen Saisontrifft. Los geht es um 14.30 Uhr mit der Partie von RB Leipzig gegenden FC Schalke. Während die Leipziger auf Platz fünf hinter derSpitzengruppe lauern, verloren die Königsblauen sechs der bislangacht Saisonspiele. Im Anschluss empfängt der SV Werder die Werkselfaus Leverkusen. Die Bremer zählen zu den Überraschungsmannschaftender ersten acht Spieltage und träumen von der Rückkehr nach Europa -die Leverkusener enttäuschten zuletzt mit nur zwei Punkten aus dreiSpielen, die den zwischenzeitlichen Aufschwung wieder bremsten.Jessica Libbertz und Sky Experte Didi Hamann führen durch denBundesliga-Sonntag und analysieren die Begegnungen."Bundesliga kompakt" mit Freiburg - Gladbach und Nürnberg -Frankfurt am FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung der Partie zwischen dem SC Freiburg und BorussiaMönchengladbach. Selbiges gilt für das frühe Sonntagsspiel des 1. FCNürnberg gegen Eintracht Frankfurt, über Sky ab 15.30 Uhr in derZusammenfassung berichtet.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereitswährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 9. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky undSky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von SC Freiburg -Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Britta Hofmann15.15 Uhr: Borussia Dortmund - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga2 HD15.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: Hannover 96 - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4 HD15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg auf Sky SportBundesliga 5 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Britta Hofmann17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" TSG 1899 Hoffenheim- VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHDModeration: Sebastian HellmannSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: RB Leipzig - FC Schalke 04 und SV Werder Bremen - Bayer04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation: JessicaLibbertz15.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von 1. FC Nürnberg- Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD