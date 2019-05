Setoo vermarktet ab sofort Versicherungsprodukte an Kunden von lm group

Dank Setoos Plattform erhalten Kunden von lm group Zugang zu einerneuen Art von VersicherungsproduktLondon (ots/PRNewswire) - -- Setoo, das Unternehmen, mit dessenHilfe Online-Unternehmen personalisierte Versicherungs- undSchutzprodukte entwickeln und vertreiben können, hat einen Vertragmit lm group unterzeichnet. Dieser sieht die Vermarktung voninnovativen und klar verständlichen Versicherungs- undSchutzprodukten an die europäischen Kunden eines der weltweitführenden Online-Reisebüros vor. Diese sprechen automatischeEntschädigungen zu, ohne dass Anträge gestellt werden müssen.Die speziell an der Kundenreise ausgerichtetenVersicherungsprodukte werden im Vereinigten Königreich, Frankreich,Italien, Spanien und Deutschland angeboten. Damit können sichReisende gegen Flugverspätungen absichern, Produkte für Risiken wieWitterung und verpasste Anschlussflüge sollen später das Angebotabrunden.lm group kann durch das neue Programm extrem zielgerichtete undtransparente Schutzprodukte anbieten, die die Konversionsrateerhöhen. Kunden, die sich für die neuen Versicherungsprodukteentscheiden, profitieren von einer aufgewerteten Kundenreise undeinem herausragenden Versicherungserlebnis.Guk Kim, Chief Growth Officer bei lm group, sagte: "DieseInitiative mit Setoo schafft neue Perspektiven, um Zusatzleistungenzu vermarkten und unsere Markenloyalität zu stärken, indem wirunseren Kunden leicht verständliche und extrem personalisierteProdukte anbieten. Setoos Plattform bietet enorme Flexibilität, umständig neue Produkte zu testen, die unsere Kunden vorunvorhersehbaren Ereignissen schützen, die Performance optimieren unddie Konversionsrate verbessern können."Noam Shapira, Mitgründer und Co-CEO von Setoo, sagte: "Wir sindhocherfreut, dass wir von lm group mit der Erweiterung derMehrwertleistungen beauftragt wurden. Wir freuen uns auf eine langeund fruchtbare Zusammenarbeit, die spannende neue Produktehervorbringt, die Verbraucher gegen die verschiedensten Risikenabsichern und das Reiseerlebnis insgesamt aufwerten."Setoos Plattform ist mit modernster Technologie ausgestattet,darunter KI, Machine Learning, parametrische Funktionsmerkmale undAPI. Sie ermöglicht Personalisierung, Tarifgestaltung in Echtzeit undantragslose Produkte mit sofortiger Entschädigung und erfüllt dieVorgaben laut Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) und DS-GVO.Hinweise an RedakteureInformationen zu lm grouplm group zählt zu den weltweit führenden Anbietern imOnline-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wielastminute.com (http://lastminute.com/), Volagratis, Rumbo, weg.de(http://weg.de/), Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission derUnternehmensgruppe ist es, als führendes und inspirierendesReiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monaterreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Nutzer, die ihre Reise- undFreizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1.200Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unseremZielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produktenund Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com(http://lastminute.com/) N.V. ist an der SIX Swiss Exchange kotiert,Tickersymbol LMN.Informationen zu SetooSetoo versetzt Online-Unternehmen in die Lage, personalisierteVersicherungs- und Schutzprodukte zu entwickeln und zu vertreiben,ihre Einnahmen aus Zusatzleistungen zu steigern und einaußergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Mit der parametrischenVersicherung-als-Service-Plattform von Setoo könnenOnline-Unternehmen innerhalb von Minuten neue, extrem zielgerichteteSchutzprodukte erstellen, die sich an tatsächlichen Anliegen vonVerbrauchern ausrichten und ihnen automatische Entschädigungenzusprechen, ohne dass Anträge gestellt werden müssen. Setoo operiertals ein MGA und ist von der FCA im Vereinigten Königreich und derACPR in der EU zugelassen. Setoo hat vor kurzem eineSerie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Mio. Euro von Kamet, demInsurtech-Startup-Studio von AXA, bekanntgegeben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737683/Setoo_Logo.jpgAnsprechpartner für MedienJames Fahysetoo@teamgingermay.com+44(0)203 642 1124Original-Content von: Setoo, übermittelt durch news aktuell