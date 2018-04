Set Your Makeup Free(TM) mit der neuesten globalen Beauty-Kampagne von Real Techniques®

London (ots/PRNewswire) -Die führende YouTube-Marke für Make-up-Tools [1] enthüllt eineneue Initiative, die das Potenzial von Makeup-Tools überMakrotrend-inspirierte Beautylooks freisetztReal Techniques®, die international renommierte Marke fürMake-up-Tools, hat eine einzigartige und innovative globale360-Grad-Kampagne gestartet, die Beauty-Konsumenten eine noch niedagewesene Erfahrung ermöglicht.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/683154/Real_Techniques.jpgDie #RTtoolup-Bewegung zielt darauf ab, zu inspirieren - und nichtvorzuschreiben - was die Definition von Schönheit für jeden Einzelnenbedeutet, indem sie das kreative Entdecken von Tools, Trends undTechniken fördert. Insbesondere haben es sich die führendeYouTube-Marke für Makeup-Tools[1] und seine Mitschöpferinnen, Sam undNic Chapman von Pixiwoo, zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern zuvermitteln, wie die Auswahl und Anwendung der richtigen Make-up-Toolsdas wahre Potential von Make-up freisetzen kann.Für den Start der #RTtoolup-Kampagne haben sich Sam und NicChapman von Real Techniques®, The Future Laboratory - eine weltweitführende strategische vorrausschauende Beratungsgesellschaft - unddie internationale Schönheitsexpertin und ehemalige internationaleBeauty-Direktorin für Conde Nast Asia Pacific und British Vogue,Kathy Phillips zusammengetan, um zu interpretieren, wie sichaufkommende Makrotrends in unserer sich ständig weiterentwickelndenWelt auf die Schönheit auswirken und welche Innovationen sich auf derMakroebene entwickeln.Sam und Nic Chapman haben diese Makrotrends als ihre "Muse"benutzt und daraus Beautylooks kreiert, die von den Makrotrendsinspiriert sind. Jeder Trend hat einen doppelten Beautylook - einenbeeindruckenden Stil für den "Runway" und einen ebenso faszinierendenLook für den "Realway". Damit sollen Make-up-AnwenderInneninspiriert, beeinflusst und geschult werden, wie sie ihreMakeup-Tools nutzen können, um ihre Beautylooks auf neue, aufregendeWeise neu zu gestalten und ihnen neue Energie zu verleihen.Die wichtigsten Looks wurden auf einer exklusivenStartveranstaltung für die weltweite Presse in Soho, London,vorgestellt. Bei der energiegeladenen Laufsteg-Präsentation konnteman beobachten wie Models auf eine neue und dynamische Art und Weiseauftraten, wobei ihre individuellen Looks in einer Struktur zur Schaugestellt wurden, die alles bis auf ihre Gesichter verwischte - wasdafür sorgte, dass das fachmännische Präzisions-Make-up die Showstahl. Diese Looks konnten auch über das visuelle "Set Your MakeupFree(TM)"-Lookbook eingesehen werden, das die Trendvorhersagenaufzeigt und demonstriert, wie sie mit der Unterstützung von RealTechniques®-Tools herausstaffiert oder heruntergespielt werdenkönnen, egal für welche Kosmetikfarben und -texturen man sichentscheidet.Die vorgestellten Trends waren:- Gender Blur: Definierte Merkmale fügen sich zu einem dramatischen,plastischen Look zusammen, der Stärke, Geist und Authentizitätzelebriert- Neo-Creative Expression: Super pigmentierte Farbfelder verleihenBereiche des Gesichts einen Ausdruck von Selbstvertrauen undpersönlicher Kraft- Hyper-Real: Virtualität trifft Realität; Online trifft Offline. Einfuturistischer Beautylook mit grenzenloser Leuchtkraft- People and Power: Kräftige Schattierungen und abstrakte Formen aufeinem matten Untergrund nehmen Stellung und regen zum Gespräch an- Pursuing Purity: Feinfühlige Materialien in einer mehrdimensionalenFormation zelebrieren das Wunder natürlicher Schönheit- Retro-Gradient: Moderne Interpretationen und Technikentransportieren nostalgische Make-up-Trends ins Hier und Jetzt - unddarüber hinaus- Sensory Augmentation: Der dramatische Kontrast zwischen Texturenund Pigmenten sorgt für eine ReizüberflutungReal Techniques® ist seit jeher mit seinen preisgekröntenqualitativ hochwertigen Pinseln, Schwämmchen und anderen Produktengegen Prestige-Marken angetreten. Zusammen mit der Leidenschaft, derKunstfertigkeit und dem Know-how der Schwestern Chapman, die seitihrer Gründung an der Spitze der Marke stehen, ist die Markebestrebt, Make-up-Fans weiterhin qualitativ hochwertigeExpertenwerkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen.Tiffany Kurtz-Sewall, Global Marketing Director bei Paris PresentsIncorporated, kommentierte: "Qualitativ hochwertige, individuellzugeschnittene Tools setzen das Potenzial von Make-up frei, und mitder richtigen Schulung und Inspiration haben sie die Kraft, Ihnenjeden Look von makellos bis überwältigend zu verleihen. Schönheitsollte improvisiert, aber inspiriert sein, und das ist es, was unsereMission für die Marke ausmacht: das Anbieten von Know-how inVerbindung mit innovativen Produkten zur wahren Entfaltung vonMake-up!"Real Techniques® wird die Kampagne "Set Your Makeup Free(TM)"weiterhin über das ganze Jahr und darüber hinaus unterstützen. DieLooks werden von Real Techniques über Instagram seinen 2 MillionenFollowern vorgestellt.@realtechniques#RTtoolup#setyourmakeupfree#realtechniquesHinweise für Redakteure:Referenzhinweis:1. Top-Abonnenten-Platzierung für Marken, die hauptsächlichMake-up-Pinsel vertreiben, basierend auf Datenerhebung vonPixibality Radar, März 2017Informationen zu Real Techniques®Entdecken Sie Ihren inneren Experten mit Hightech-Pinseln undOnline-Tutorials. Die Pinsel von Real Techniques wurden mitprofessionellen Visagisten und den besten YouTube Beauty-Gurus Samund Nic Chapman kreiert. Sie verfügen über ein farbcodiertes System,das den wichtigsten Schritten des Make-up-Auftragens folgt. So könnenSie eine makellose Basis, verbesserte Augen und das perfekte Finishwie ein Profi erreichen. Jeder Pinsel wird von Hand mitUltraPlush®-Synthetikborsten geschnitten, die zu makellosen,mikrofeinen Ergebnissen führen. Real Techniques ist eine Marke vonParis Presents Incorporated, einem Unternehmen, das sich auf dieHerstellung und den Vertrieb von Beauty-Produkten und Pflegeproduktenspezialisiert hat, um das Beauty-Erlebnis für alle Benutzer zuverbessern.Weitere Informationen unter http://www.realtechniques.com© 2018 Paris Presents Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Kilpatrick PR: Harrie Austin: arrie@kilpatrickpr.com Molly Coaker:molly@kilpatrickpr.com+44(0)20-603-2777Original-Content von: Real Techniques, übermittelt durch news aktuell