Sesen Bio-Aktie: Kurz vor der Zulassung?

Vor zwei Wochen stand(NASDAQ:SESN) kurz davor, die FDA-Zulassung für das Krebsmedikament Vicineum zu erhalten. Das Unternehmen arbeitete an der Zulassung in Europa. Nun, da die FDA Vicineum für Blasenkrebs ablehnt, hat Sesen seinen Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zurückgezogen. Sesen sagte in einem SEC-Filing, dass "bestimmte Komponenten" der EMA "mit Elementen" der FDA-Entscheidung zur Ablehnung von Vicineum zusammenhängen, ohne ...