"Sesamstraße präsentiert: Alarm im Zirkus" - NDR produziert Kinderfilm mit Dietmar Bär / Dreh ab 2. Juli in Hamburg

Hamburg (ots) - Auf ins Zirkusabenteuer! Am Montag, 2. Juli,starten in Hamburg die Dreharbeiten zu "Alarm im Zirkus", einem neuenFernsehfilm für Kinder mit den Sesamstraßen-Helden Wolle und Pferd.An ihrer Seite spielen unter anderem Dietmar Bär, Dorka Gryllus,Alfonso Assor und Mavi Bosse.Wolle und Pferd müssen ihren Freund Günni, das sprechende Klo, ausden Fängen des Zirkusdirektors Roberto Grimm (Dietmar Bär) befreien.Dieser hat ihn zusammen mit seinem Gehilfen, der fiesen Ratte Fido,entführt und hält ihn in einem Gitterwagen gefangen. Grimm will Günnizwingen, als Sensation in seinem Zirkus aufzutreten, um diesen vordem Bankrott zu retten. Mit Hilfe von Lotta (Mavi Bosse), der Tochterdes Direktors, Olga (Dorka Gryllus), der Ziegendompteurin und Imago(Alfonso Assor), dem alten Zauberer, können Wolle und Pferd Günni zurFlucht verhelfen - aber werden sie auch den Zirkus vor dem Untergangbewahren?Der 50-minütige Fernsehfilm wird an verschiedenen Drehorten inHamburg produziert. Hauptmotiv wird das Zelt des Zirkus "AbraxKadabrax" in Hamburg-Osdorf sein. Hier entsteht eine magischeZirkuswelt voller Artisten, Jongleure, Feuerspucker und echter Tiere- sie ist der Schauplatz des neuen Abenteuers der beiden Helden Wolleund Pferd.Der Film "Sesamstraße präsentiert: Alarm im Zirkus" wirdvoraussichtlich Weihnachten 2018 als Sonderprogramm im KiKA zu sehensein. Die Redaktion im NDR hat Holger Hermesmeyer.Zu einem Presse-Fototermin am Set laden wir in Kürze gesondertein. Interessierten Print-Kolleginnen und Kollegen ermöglichen wirnach Absprache gern einen Set-Besuch. Bitte wenden Sie sich an: LaraLouwien, NDR Presse und Information: L.Louwien@ndr.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell