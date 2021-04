„Servus“ widmet sich dem Allgäu mit allen Sinnen

Wien (ots) - In einer neuen Servus-Regionalausgabe, die von Red Bull Media House Publishing in Kooperation mit Allgäu GmbH und dem Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben herausgegeben wird, erhalten die Leserinnen und Leser in Form von inspirierenden Geschichten und sorgfältig recherchierten Reportagen Informationen über das malerische Allgäu.„Servus Allgäu“ widmet sich auf 68 Seiten dem bayerischen Voralpenland und seiner einzigartigen wie vielfältigen Kultur- und Naturlandschaft mit dem Qualitätsanspruch, der Servus auszeichnet. Exzellente Autoren und Fotografen beleuchten eine der schönsten Regionen Deutschlands mit allen Sinnen: Sie fühlen das Glück bei einem Sprung ins Heu, besuchen regionale Handwerksbetriebe, die Traditionen mit neuem Leben füllen, folgen dem Duft des Fichtenschnapses und baden in der Stille des Waldes, um neue Lebenskraft zu tanken.Das Magazin erscheint in einer Gesamtauflage von 133.000 Exemplaren und wird als Beilage von „Servus in Bayern“ (Erscheinungstermin: 29.4.) und im Bergwelten- Sommer-Special (Erscheinungstermin: 22.4) in Deutschland vertrieben.Servus Allgäu Blick ins Heft (https://issuu.com/redbulletin.com/docs/svallgaeu_bla_tterexemplar)Pressekontakt:STEFAN PORTENKIRCHNERCommunication Specialist • Red Bull Media House GmbHHeinrich-Collin-Strasse 1 • 1140 Wien • AustriaM: +43 664 888 927 63stefan.portenkirchner@redbull.com • www.redbullmediahouse.comBEYOND THE ORDINARYOriginal-Content von: Red Bull Media House, übermittelt durch news aktuell