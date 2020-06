ServisFirst Bancshares: Was noch aussteht!

ServisFirst Bancshares, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 01:48 Uhr) mit 38.65 USD beinahe unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie ServisFirst Bancshares derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um ServisFirst Bancshares auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von ServisFirst Bancshares sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Sentiment und Buzz: ServisFirst Bancshares lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für ServisFirst Bancshares in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ServisFirst Bancshares liegt bei einem Wert von 12,95. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 21,24) unter dem Durschschnitt (ca. 39 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist ServisFirst Bancshares damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.