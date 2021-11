Servier erneut mit renommiertem AKG-Compliance-Siegel ausgezeichnet

München (ots) -Der Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V. (AKG) hat die Servier Deutschland GmbH erneut mit dem renommierten AKG-Compliance-Siegel ausgezeichnet. Mit diesem Siegel bestätigt der AKG zum wiederholten Male das Kodex-konforme und effektive Compliance-Management bei Servier Deutschland. Das Siegel hat eine Gültigkeit von drei Jahren."Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung mit dem renommierten AKG-Compliance-Siegel", sagt Oliver Kirst, Geschäftsführer der Servier Deutschland GmbH. "Besonders stolz sind wir darauf, die damit verbundenen sehr hohen Anforderungen auch über die Jahre weiterhin erfolgreich erfüllt zu haben. Dies unterstreicht einmal mehr unser verantwortungsvolles und ethisches Handeln, um mit unseren Medikamenten und innovativen digitalen Gesundheitsanwendungen die Gesundheitsversorgung in Deutschland zu verbessern und Patienten zu helfen."Umfangreiche und strenge Auditierung durch externe PrüferIm Rahmen des Zertifizierungsverfahrens müssen sich die bewerbenden Unternehmen einer mehrtägigen Auditierung durch externe Prüfer unterziehen. Mehr als 200 Einzelkriterien werden dabei untersucht. Darüber hinaus darf es in der Vergangenheit keine Verstöße gegen den AKG-Kodex gegeben haben. Grundlage der Kriterien sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und entsprechende Kodex-Regelungen, die bei der Zusammenarbeit mit Fachkreisen, medizinischen Einrichtungen und Patientenorganisationen stets einzuhalten sind."Compliance bei Servier steht für die gewissenhafte Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen, Richtlinien sowie der Pharma-Kodizes und vor allem der Werte, die wir unternehmensintern festgelegt haben und leben", sagt Anne-Katrin Saubiez, Health Care Compliance Manager bei Servier Deutschland. "Compliance-konformes Verhalten stellt für mich ein Ausdruck der Unternehmenskultur dar. Damit stellen wir unsere vielfältigen Aktivitäten bei der Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern wie Fachkreise, medizinische Einrichtungen, Kooperationspartner und/oder Patientenorganisationen auf eine höchst ethische und stets transparente Grundlage."Über ServierServier ist ein privates, global agierendes und forschendes Pharmaunternehmen, das gemäß seinem Leitbild die Bedürfnisse von Patienten sowie Innovationen in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellt.Das mit 22.500 Mitarbeitern zweitgrößte Pharmaunternehmen Frankreichs erwirtschaftete im Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von rund 4,7 Milliarden Euro in 150 Ländern. Täglich werden 100 Millionen Patienten weltweit versorgt. Das 1954 gegründete Unternehmen vertreibt 50 Original-Medikamente und 1.500 Generika aus den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolische Erkrankungen, Krebs, Autoimmunerkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen.Servier investiert jährlich über 20 Prozent seiner Pharma-Umsatzerlöse in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und innovativer Therapien und kooperiert multidisziplinär mit renommierten akademischen und industriellen Partnern. Als führendes Unternehmen im Bereich Kardiologie ist es das Ziel, Servier auch in der Onkologie/Hämatologie als namhaftes und innovatives Unternehmen zu etablieren.Die deutsche Niederlassung des französischen Traditionsunternehmens mit Hauptsitz in Suresnes bei Paris wurde 1996 in München gegründet. Schwerpunkt: Marketing/Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen sowie innovativen digitalen Gesundheitsanwendungen. Servier übernimmt im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens eine hohe gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt zahlreiche wissenschaftliche Forschungs- und Förderpreise, soziale Initiativen und Stiftungen. (www.servier.de)Pressekontakt:Arnd Prilipp, Leitung UnternehmenskommunikationTel +49 (0)89 570 95 176 - Fax +49 (0)89 570 95 126E-Mail: arnd.prilipp@servier.comServier Deutschland GmbHElsenheimerstraße 53 - 80687 München - DeutschlandOriginal-Content von: Servier Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell