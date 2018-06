Servicestudie: Smartphone-Hersteller 2018 / 08/15-Beratung keine Seltenheit - Chat als Alternative für Hilfesuchende - Testsieger ist Samsung

Hamburg (ots) - Das Smartphone ist für viele Bundesbürger aus demtäglichen Leben nicht wegzudenken. Umso schlimmer, wenn ein Defektauftritt. In diesen Fällen - oder wenn ohnehin ein Neukauf ansteht -ist guter Rat und konkrete Hilfe gefragt. Auf die Hersteller könnensich die Nutzer dabei aber längst nicht immer verlassen. DiesesErgebnis zeigt die Studie des Deutschen Instituts fürService-Qualität, welches den Service von acht Smartphone-Herstellerngetestet hat.Beratungskompetenz nur selten überzeugendDie Branche leistet insgesamt einen nur befriedigenden Service.Lediglich zwei der acht Hersteller erzielen das Qualitätsurteil"gut". Ein Kritikpunkt: die Wartezeiten. Am Telefon müssen sichAnrufer im Schnitt rund 50 Sekunden gedulden bis ein Berater zurVerfügung steht; bis zur Antwort auf eine E-Mail-Anfrage vergehendurchschnittlich rund 41 Stunden - eine deutliche Verschlechterung imVergleich zur Vorjahresstudie.Auch in puncto Beratungskompetenz ist noch viel Luft nach oben:Oft erhalten Kunden und Interessenten nur unvollständigeInformationen; insgesamt steht das individuelle Anliegen des Kundenzu wenig im Fokus. Vereinzelt kommt es sogar zu falschen Auskünften.Und: Die telefonischen Beratungen sind auch in punctoVerständlichkeit nicht selten ein Problem - viele Servicemitarbeiterverwenden beispielsweise technische Fachbegriffe, die längst nichtjeder Smartphone-Nutzer versteht.Guter Chat-SupportDer Servicebereich Online-Chat überzeugt insgesamt am meisten: DieWartezeiten sind kurz, die Auskünfte verständlich und freundlichformuliert. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität: "Anders als in vielen anderen Branchen stehtSmartphone-Nutzern bei den Herstellern der Chat als gängigerKontaktkanal zur Verfügung. Und im Vergleich zu den Hotlines und demService per E-Mail erhalten Kunden und Interessenten hier öfter einegute und schnelle Hilfestellung."Die servicebesten Smartphone-HerstellerSamsung geht mit dem Qualitätsurteil "gut" als Testsieger aus derServicestudie hervor. Der Hersteller verfügt über den bestenInternetauftritt, der einen hohen Informationswert bietet; auch dieOptik und intuitive Navigation überzeugt die Nutzer. Beim gutenChat-Service verläuft die Kommunikation freundlich und verständlich.Am Telefon geben die Mitarbeiter richtige und umfassende Auskünfte;E-Mails werden zuverlässig und korrekt beantwortet.Auf dem zweiten Rang folgt Sony (Qualitätsurteil: "gut"). DasUnternehmen zeigt den besten Service per E-Mail und beantwortet alleAnfragen fachlich korrekt und ausgesprochen freundlich. Die Beratungam Telefon ist sehr kompetent: Die Mitarbeiter gehen individuell aufdie Kunden ein und leisten sich keine Falschaussage. Positiv fallenauch die Bedienungsfreundlichkeit der Website und die kurzenWartezeiten beim Online-Chat auf.Huawei nimmt den dritten Rang ein. Der Hersteller punktetinsbesondere mit einem guten telefonischen Service: Relativ kurzenWartezeiten, sehr freundliche Mitarbeiter und verständlicheBeratungen prägen das Bild. Auch in den Chat-Gesprächen sind dieAuskünfte gut nachvollziehbar und freundlich.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) testete achtbedeutende Smartphone-Hersteller. Die Servicequalität der Unternehmenwurde anhand von jeweils zehn verdeckten Telefon-, E-Mail- undChat-Tests, zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulteTestnutzer sowie einer detaillierten Inhaltsanalyse der Websiteermittelt. Insgesamt flossen 318 Servicekontakte mit den Unternehmenin die Untersuchung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-QualitätPressekontakt:Pressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell