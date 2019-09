Servicestudie: Polstermöbelspezialisten 2019 / Sehr gutes Branchenergebnis - Fachmärkte setzen Service-Maßstäbe - Testsieger ist Polstermöbel Fischer

Hamburg (ots) - Couchgarnitur und Fernsehsessel, Polsterstühle undSchlafsofa - Polstermöbel tragen nicht unwesentlich zur Wohnlichkeitund zum Komfort im eigenen Zuhause bei. Wer eine Neuanschaffungplant, findet bei Polstermöbelspezialisten oft eine fachkundigeBeratung und ein breites Angebot. Das zeigt die Servicestudie desDeutschen Instituts für Service-Qualität, das sieben Fachmarkt-Kettenfür Polstermöbel getestet hat.Polstermöbelspezialisten mit überzeugendem ServiceDie Kundenorientierung der Branche bewegte sich insgesamt aufeinem sehr hohen Niveau. Fünf der sieben getesteten Unternehmenerzielen das Qualitätsurteil "sehr gut", zwei Anbieter schneiden mit"gut" ab. Ein Garant für das Ergebnis sind die Leistungen derFachmarkt-Mitarbeiter: Die souveränen Mitarbeiter beantwortenKundenfragen im Test fast ausnahmslos korrekt und beratenindividuell. Auch in puncto Freundlichkeit können die Beraterüberzeugen. Verbesserungspotenzial zeigt sich allerdings auch: Sofallen die Auskünfte in den Kundengesprächen zum Teil nichtdetailliert genug und damit etwas oberflächlich aus.Großes Angebot in ansprechenden FilialenDie Chancen für Kaufwillige, in einem der Fachmärkte ein Produktganz nach eigenem Geschmack zu finden, stehen gut: DiePolstermöbelspezialisten verfügen durchweg über ein breitesSortiment. So sind die unterschiedlichen Warengruppen oft in sehrvielfältigen Varianten an Stilrichtungen, Materialien undPolsterungen vorhanden. Auch die Filialen selbst überzeugen mit einerattraktiven Gestaltung, einer angenehmen Raumatmosphäre undSauberkeit.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, konstatiert: "Polstermöbelspezialisten bieten nichtselten in vielen Bereichen einen beispielhaften Service. Auchkundenorientierte Extras wie Lieferung und Aufbau beziehungsweiseMontage gehören bei allen Anbietern zum Standard." Häufig zählen aucheine Null-Prozent-Finanzierung, eine Nachbetreuung, etwa durch eineneigenen Kundendienst, sowie die Annahme und Entsorgung von Altmöbelnzu den Zusatzservices.Die besten PolstermöbelspezialistenTestsieger ist Polstermöbel Fischer mit dem Qualitätsurteil "sehrgut". Das Unternehmen punktet vor allem mit seinen überzeugendenBeratern: Die überaus freundlichen und motivierten Mitarbeiter nehmensich ausreichend Zeit für die Anliegen der Kunden und beratenbesonders ausführlich und bedarfsgerecht; auch die Vorstellung vonProduktalternativen kommt nicht zu kurz. Auf Beschwerden reagierendie Angestellten zudem kundenorientiert. Das Filialumfeld und dasAngebot tragen ebenso zum Testsieg bei.Den zweiten Rang erzielt Polster Aktuell, ebenfalls mit einemQualitätsurteil "sehr gut". Der Anbieter überzeugt unter anderem mitkurzen Wartezeiten und kompetenten Beratern, die korrekte undumfassende Auskünfte geben. Darüber hinaus bietet derPolstermöbelspezialist saubere, ansprechend gestaltete Filialen mitsehr guten Orientierungsmöglichkeiten.Rang drei belegt Kabs Polsterwelt (Qualitätsurteil: "sehr gut").Das Unternehmen bietet ein sehr vielfältiges Sortiment anPolstermöbeln. Die sehr motivierten und fachkundigen Mitarbeitererfragen gezielt den Kundenbedarf und beraten individuell.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete sieben aufPolstermöbel spezialisierte Fachmarkt-Ketten mit bundesweitmindestens fünf Standorten. Die Messung der Servicequalität erfolgteüber jeweils zehn verdeckte Besuche (Mystery-Tests) in verschiedenenFilialen der Unternehmen. Untersucht wurden unter anderem dieBeratungskompetenz, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft derAngestellten, die Angebotsvielfalt, das Filialumfeld, die Wartezeitensowie kundenorientierte Extras, etwa ein Lieferservice oder dieOption einer Null-Prozent-Finanzierung. Es flossen 70 Servicekontaktemit den Polstermöbelspezialisten in die Auswertung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.