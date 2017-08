Hamburg (ots) - Sofa, Couchgarnitur oder Schlafcouch sindlanglebige Konsumgüter - eine Neuanschaffung ist deshalb oftwohlüberlegt. Verbraucher, die eine gute Fachberatung und ein breitesAngebot suchen, werden in Polstermöbel-Fachgeschäften oft fündig.Allerdings gibt es auch hier Schwächen bei der Kundenorientierung.Das zeigt die Servicestudie des Deutschen Instituts fürService-Qualität, welches sieben Fachmarktketten für Polstermöbelgetestet hat.Insgesamt ist die Servicequalität der Polstermöbelspezialisten aufeinem guten Niveau. Drei Unternehmen sichern sich das Qualitätsurteil"sehr gut", drei weitere schneiden mit "gut" ab. Lediglich einUnternehmen fällt mit dem Qualitätsurteil "befriedigend" gegenüberder Konkurrenz ab.Beratungen kompetent, aber auch mit SchwächenInsgesamt zeigen die Mitarbeiter gute Fachkenntnisse - mit wenigenEinschränkungen. So geben die motivierten Mitarbeiter glaubwürdigeund fast ausnahmslos korrekte Auskünfte. Auch die Vorstellung derProdukte ist in 80 Prozent der Fälle umfassend. Positiv fällt zudemauf: Das Personal nimmt sich in der Regel ausreichend Zeit für dieKundengespräche. Der Test deckt allerdings auf, dass der Kundenbedarfin den Beratungen teilweise zu kurz kommt: In fast der Hälfte derFälle werden die Preisvorstellungen der Interessenten außer Achtgelassen; in mehr als jedem vierten Gespräch wird deren Bedarf nichtausreichend erfragt. Markus Hamer, Geschäftsführer des DeutschenInstituts für Service-Qualität: "Ein große Stärke derPolstermöbelspezialisten sind deren kompetente und freundlicheMitarbeiter. Steht der Kunde aber zu wenig im Mittelpunkt, leidetauch die Beratungsqualität; diese Gespräche fallen wenig individuellaus."Große AngebotsvielfaltEin breites Angebot an Warengruppen in unterschiedlichen Designsund Stilrichtungen, zudem nahezu überall eine vielfältige Auswahl anMaterialien wie Leder, Velours oder Microfaser kennzeichnen diePolstermöbel-Fachgeschäfte. "Das gute, teils sogar sehr gute Angebotin Verbindung mit einladend gestalteten, sehr sauberen Räumlichkeitenkönnen häufig für ein angenehmes Einkaufserlebnis sorgen", soMarktforschungsexperte Markus Hamer. Verbessert haben sich imVergleich zur Vorstudie 2015 zudem die Wartezeiten: Im Schnitt müssenKunden aktuell nur noch knapp zweieinhalb Minuten auf eine Beratungwarten.Die besten PolstermöbelspezialistenTestsieger ist Polster Aktuell mit dem Qualitätsurteil "sehr gut".Die sehr freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter derFachmarktkette beantworten Fragen zu den Polstermöbeln fachlichkorrekt, vollständig und gut verständlich. Auch gehen sie ausführlichauf Kundenwünsche ein. Die Geschäfte sind attraktiv gestaltet undbieten eine große Marken- und Herstellerauswahl. Polster Aktuellofferiert zudem kundenfreundliche Zusatzservices, etwa die von jedergetesteten Filiale angebotene Lieferung und Montage.Platz zwei nimmt Kabs Polsterwelt ein (Qualitätsurteil: "sehrgut"). In puncto Angebotsvielfalt ist das Unternehmen imAnbietervergleich führend. Auch gehen die sehr freundlichenMitarbeiter im Kundengespräch kompetent auf den Nutzen der Produkteein. Kunden müssen im Test durchschnittlich weniger als anderthalbMinuten auf eine Beratung warten. Das positive Einkaufsumfeldzeichnet sich unter anderem durch barrierefreie Gestaltung und guteOrientierungsmöglichkeiten aus.Trösser belegt den dritten Rang, ebenfalls mit dem Qualitätsurteil"sehr gut". Die Beratungskompetenz ist hier am höchsten; dieMitarbeiter erfragen gezielt den Bedarf der Kunden und gehenindividuell auf deren Vorstellungen ein. Auch die Freundlichkeit undHilfsbereitschaft des Personals fallen positiv ins Gewicht. DasProduktangebot überzeugt unter anderem mit einer großen Auswahl anverschiedenen Materialien.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete siebenFachmarktketten für Polstermöbel, die hierzulande mit mindestenssechs Filialen präsent sind. Die Messung der Servicequalität erfolgteüber zehn verdeckte Besuche (Mystery-Tests) in den Filialen einerjeden Kette. Untersucht wurden unter anderem Beratungskompetenz,Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Angestellten,Angebotsvielfalt, Gestaltung der Filialen, Wartezeiten undÖffnungszeiten sowie Zusatzservices, etwa die kostenlose Annahme undEntsorgung von Altmöbeln. Insgesamt flossen 70 Servicekontakte mitden Polstermöbelspezialisten in die Auswertung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. 