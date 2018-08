Servicestudie: Parfümerien 2018 / Angenehmes Einkaufserlebnis, guter Service - Beratung teils mit Schwächen - Testsieger ist Parfümerie HC

Hamburg (ots) - Ein sinnliches Parfüm, eine luxuriöse Bodylotionoder ein Nagellack in der neuesten Trendfarbe - der Besuch in einerParfümerie bietet alles, was das Beauty-Herz begehrt. Allerdingserwarten Kunden dort nicht nur eine große Auswahl, sondern auch einekompetente Beratung und einen insgesamt guten Service. Nicht immererfüllen sich alle Erwartungen. Dies zeigt eine aktuelle Studie desDeutschen Instituts für Service-Qualität, welches acht großeParfümerie-Ketten getestet hat.Gute KundenorientierungDer Service der Branche präsentiert sich unterm Strich gut. In denmeisten Testbereichen fallen die Ergebnisse im Schnitt gut bis sehrgut aus. Zwei Unternehmen erzielen das Qualitätsurteil "sehr gut",vier Parfümerie-Ketten sind "gut", zwei weitere zeigen eine insgesamtbefriedigende Leistung. Zu den großen Stärken der Unternehmen zähltdas freundliche und hilfsbereite Auftreten der Mitarbeiter. Auch dasangenehme und saubere Erscheinungsbild der Geschäfte sorgt für einpositives Einkaufserlebnis.Beratung kompetent, aber mit SchwächenWie lagere ich ein Parfüm richtig? Welche Tipps gibt es, damit einLippenstift länger hält? Welche Tagescreme eignet sich im Sommer? Zusolchen Fragen beraten die Mitarbeiter im Test insgesamt fachkundig,motiviert und nehmen sich ausreichend Zeit. Dennoch sind dieVerkaufsgespräche nicht in allen Fällen rundum hilfreich. Zwar gibtes nur selten falsche Auskünfte, aber teilweise fallen die Beratungenzu oberflächlich aus; Erläuterungen sind häufig ungenau oder wenigausführlich. Zudem bleiben individuelle Kundenwünsche undProduktempfehlungen zu oft auf der Strecke.Erfreuliche Kulanz beim UmtauschAlle Parfümerien bieten ihren Kunden eine breite Palette an Düftensowie Pflege- und Kosmetikprodukten. Auch speziellere Produkte, etwaNaturkosmetik oder Bad-Accessoires, zählen zum Sortiment, wenn auchnicht immer in reicher Auswahl. Zudem punkten die Geschäfte häufig inpuncto Umtauschkulanz. Markus Hamer, Geschäftsführer des DeutschenInstituts für Service-Qualität: "Ein Umtausch ist vielfach möglich.Dies ist als ausgesprochen guter Service zu werten - entgegenweitläufiger Meinungen besteht hier nämlich kein generellesUmtauschrecht." Hamer rät jedoch: "Wichtig ist es, den Belegaufzubewahren. Ohne Kassenbon ist eine Rückgabe nach einem Fehlkaufoft nicht möglich."Die besten ParfümerienTestsieger ist Parfümerie HC mit dem Qualitätsurteil "sehr gut".Die Mitarbeiter zeigen die beste Beratungskompetenz. Im Testbeantworten sie sämtliche Fragen vollständig und korrekt. Dabeinehmen sie sich viel Zeit und erfragen detailliert die Kundenwünsche.Die Beratungen gestalten sich zudem äußerst freundlich undhilfsbereit. Weitere Pluspunkte: kurze Wartezeiten bis zur Beratungund an der Kasse. Attraktive Extras wie kostenlose Produktproben beijedem Kauf runden das positive Gesamtbild ab.Auf dem zweiten Rang folgt die Schwanen-Parfümerie Becker(Qualitätsurteil: "sehr gut"). Die Angestellten gehen freundlich undaktiv auf die Kunden zu. Dadurch entstehen nur kurze Wartezeiten biszur Beratung. Die Filialen sind sehr sauber und ansprechendgestaltet. Auch die hohe Umtauschkulanz überzeugt: Im Test ist stetseine Rückgabe möglich - sogar ohne Kassenbon oder bei geöffneterWare.Douglas belegt Rang drei (Qualitätsurteil: "gut"). Besonderspositiv fällt das Filialumfeld auf, das eine einladendeRaumatmosphäre und eine übersichtliche Produktpräsentation bietet.Die kompetenten Mitarbeiter beraten sehr freundlich und reagierenprofessionell auf Beschwerden. Zudem punktet Douglas mit einem sehrbreiten Angebot.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete achtParfümerie-Ketten, die bundesweit an mindestens 40 Standorten präsentwaren. Die Messung der Servicequalität erfolgte über je zehnverdeckte Besuche (Mystery-Tests) in verschiedenen Filialen einesjeden Unternehmens. Untersucht wurden unter anderem dieBeratungskompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter, das Angebot,die Warte- und Öffnungszeiten, die Räumlichkeiten, die Umtauschkulanzsowie Zusatzservices, wie Geschenkverpackungen oder mitgegebeneProduktproben. Insgesamt flossen 80 Servicekontakte mit denParfümerien in die Auswertung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.