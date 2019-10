Servicestudie: Hörakustiker 2019 / Top-Beratung für besseres Hören / Kurze Wartezeiten, überzeugendes Filialumfeld / Testsieger ist Fielmann

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Hamburg (ots) - Schwerhörigkeit ist weit verbreitet, nicht nurunter älteren Menschen. Ursachen gibt es viele, wie zum BeispielLärmbelastung oder eine vererbte Hörschwäche. Wichtig ist einfrühzeitiges Gegensteuern, ob mit Hörhilfen oder einem individuellenGehörschutz. Wer eine kompetente Beratung sucht, ist beiHörakustikern sehr gut aufgehoben. Dies zeigt die aktuelleServicestudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, das zehngroße Hörakustiker-Ketten getestet hat.Professionelle BeratungInsgesamt glänzen die Hörakustik-Unternehmen im Servicetest miteinem sehr guten Gesamtergebnis. Für die Beratungen vor Ort erhaltensechs der Filial-Unternehmen das Qualitätsurteil "sehr gut", vierweitere Anbieter das Prädikat "gut".Im persönlichen Gespräch treten die Mitarbeiter sehr freundlichund motiviert auf. Ob zum Thema Hörhilfen oder zum Gehörschutz - sieberaten ihre Kunden nicht nur korrekt, sondern auch verständlich undindividuell. Zudem klärt die Beratung, die in angenehmer Atmosphärestattfindet, über den jeweiligen Nutzen der Produkte und möglicheAlternativen auf. Markus Hamer, Geschäftsführer des DeutschenInstituts für Service-Qualität, resümiert: "Die Studie zeigt, dassdie Filialen der großen Hörakustik-Anbieter erstklassigeAnlaufstellen sind, wenn es um Probleme mit dem Hören geht. Zuempfehlen ist in solchen Fällen ein Hörtest, den alle Unternehmenkostenlos anbieten."Angenehmes Umfeld - Auswahl teils eingeschränktZu den Stärken der Hörakustiker zählen auch ein positivesBeratungsumfeld und kurze Wartezeiten. Bis zum Beratungsbeginn müssensich Kunden im Schnitt nur rund eine Minute gedulden. Die Gesprächefinden diskret in sauberen und ansprechend gestalteten Räumlichkeitenstatt. Auch kostenlose Extra-Services, wie die Reinigung von Geräten,gehören zum kundenfreundlichen Standard der Anbieter.Nicht immer überzeugend fällt hingegen das Angebot an Hörgerätenaus. So sind zum Beispiel Spezialgeräte, die sich mit Smartphonesverbinden lassen, oft nicht verfügbar. Sinnvoll ist in jedem Fall, imVorfeld telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Der Kunde hat dabeischon Gelegenheit, seinen Bedarf oder eigene Vorstellungen zu äußern.Die telefonische Terminvereinbarung erweist sich im Test als einfachund unkompliziert: Die Mitarbeiter sind ohne lange Wartezeiten guterreichbar, Terminwünsche erfüllen sie freundlich und meist flexibel.Die besten Hörakustik-FilialistenTestsieger ist Fielmann mit seinem Hörakustik-Bereich(Qualitätsurteil: "sehr gut"). Das Unternehmen überzeugt vor Ort mitder besten Beratung, kundenfreundlichen Öffnungszeiten und einergroßen Auswahl. Die Mitarbeiter beraten sehr freundlich, individuellund bedarfsorientiert - oft auch mit einem Mehrwert, der über dasKernanliegen des Kunden hinausgeht.Den zweiten Rang belegt Köttgen Hörakustik mit einem sehr gutenGesamtergebnis. Die Filialen sind besonders ansprechend gestaltet,mit bequemen Sitzmöglichkeiten und diskreter Atmosphäre. Im Gesprächzeigen sich die Mitarbeiter souverän und kundenorientiert. Auch beider Produktauswahl punktet das Unternehmen, zum Beispiel mitSpezialgeräten.Auf den dritten Rang kommt Iffland Hören, ebenfalls mit demQualitätsurteil "sehr gut". Die Vereinbarung eines Beratungsterminsam Telefon ist einfach und flexibel möglich. In den übersichtlichenund einladenden Filialen gehen die Berater motiviert und kompetentauf den Bedarf der Kunden ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) testete zehnbedeutende Hörakustik-Filialisten. Die Messung der Servicequalitäterfolgte über je zehn verdeckte Besuche (Mystery-Tests) in denFilialen eines jeden Unternehmens. Untersucht wurden dabei unteranderem die Beratungskompetenz, Lösungsorientierung undFreundlichkeit der Mitarbeiter, anfallende Wartezeiten, die Qualitätdes Umfelds, das Angebot sowie Zusatzservices wie Hörtests. ImVorfeld der Filialtests erfolgten pro Anbieter je zehn verdeckteTelefon-Tests, bei denen Beratungstermine angefragt wurden. Insgesamtflossen 200 Servicekontakte mit den Hörakustikern in die Auswertungein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über2.000 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut fürService-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell