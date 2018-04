Hamburg (ots) - Geht es um die Finanzierung einer Immobilie, istdie Hausbank vor Ort für viele die erste Anlaufstelle. Einenachvollziehbare Entscheidung, denn die Baufinanzierungsexpertenüberzeugen mit vielfach sehr guten Beratungsleistungen. Das zeigt dieStudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, welches 15überregionale und regionale Finanzinstitute getestet hat.Bedarfsanalyse mit VerbesserungspotenzialDie Bankberater punkten mit ihrem ausgeprägten Fachwissen underfragen detailliert die persönliche und finanzielle Situation derKunden. Trotz hoher Beratungskompetenz zeigen sie aber auch Schwächen- bei der Bedarfsanalyse: Im Test verläuft immerhin jede fünfteBeratung nicht individuell genug; teils bleiben dabei auch wichtigeFaktoren wie die Absicherung der Finanzierung unberücksichtigt.Finanzierungsvorschläge mit Licht und SchattenDie nach der Beratung ausgehändigten Unterlagen zeigen: DieBerater ermitteln den Finanzierungsbedarf der Kunden meist korrektund stellen den Kreditrahmen detailliert dar. Neben Basics wie Zins-und Tilgungssatz, Effektivzins, Ratenhöhe und Dauer der Zinsbindungweisen fast alle Angebote beispielsweise auch die Restschuld und dieKredit-Gesamtlaufzeit aus. Etliche Vorschläge zeigen aber auchMängel: In fast zwei Drittel der Fälle wird das verbleibendeEinkommen nicht ermittelt und Förderprogramme finden in rund 40Prozent der Fälle keine Berücksichtigung. Zudem mangelt es anAlternativvorschlägen: Über die Hälfte der Unterlagen enthält nureine Finanzierungsvariante.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, zieht ein positives Fazit: "Für das komplexe ThemaBaufinanzierung sind die Filialbanken eine gute Anlaufstelle.Immerhin sieben Mal konnte für die Beratung das Urteil 'sehr gut'vergeben werden. Einen Angebotsvergleich macht dies allerdings nichtüberflüssig."Die besten UnternehmenDie Hamburger Volksbank geht mit dem Qualitätsurteil "sehr gut"als Testsieger aus der Servicestudie hervor und überzeugt in denBeratungsgesprächen wie auch hinsichtlich der ausgehändigtenFinanzierungsvorschläge. Die Berater skizzieren ausführlich dieGrundlagen einer Finanzierung und punkten mit durchweg sehr gutenErgebnissen in allen analysierten Bereichen der Beratungsgespräche.Die schriftlichen Finanzierungsvorschläge schneiden hinsichtlich desUmfangs und der enthaltenen Kreditinformationen zudem am besten ab.Auf Platz zwei positioniert sich die Commerzbank (Qualitätsurteil:"sehr gut"), welche in den Beratungsgesprächen die beste Leistungbietet. Die Baufinanzierungsexperten ermitteln hier amdetailliertesten den Kundenbedarf; auch die Themen Sondertilgung undFördermöglichkeiten werden angesprochen. Die Mitarbeiter gehen zudemsehr individuell auf die Kunden ein.Den dritten Rang nimmt die Hypovereinsbank ein, ebenfalls miteinem sehr guten Gesamtergebnis. Die Wartezeiten bis zumGesprächsbeginn sind kurz, die kompetenten Berater treten sehrfreundlich auf und beantworten Fragen verständlich. Das im Vergleichinsgesamt beste Umfeld mit ansprechenden Räumlichkeiten rundet dasGesamtbild ab.Das Deutsche Institut für Service-Qualität testete die Beratung imBereich Baufinanzierung von insgesamt 15 Filialbanken - sechsüberregionalen sowie neun regionalen Finanzinstituten. Die Qualitätder Beratungen wurde bei jedem Unternehmen anhand von zehnVor-Ort-Gesprächen (Mystery-Tests) gemessen. Im Fokus derUntersuchung standen hier die Kompetenz und Freundlichkeit derBerater sowie die Bedarfsanalyse der Kundensituation. Darüber hinauswurden im Anschluss die jeweils zehn unterbreitetenFinanzierungsvorschläge analysiert und bewertet.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut fürService-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medienund TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zumLeistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung nur unter Nennung der Quelle: Deutsches Institutfür Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell