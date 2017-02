Servicestudie: Bäckerei-Ketten 2017 / Mitarbeiter sorgen für guten Service - Sortiment noch ausbaufähig - Testsieger ist Junge Die Bäckerei

Hamburg (ots) - Ob duftende Croissants und knusprige Brötchen zumFrühstück oder süßes Gebäck zum Kaffee am Nachmittag - trotz derKonkurrenz durch Back-Shops und Backautomaten beim Discounterschätzen viele Kunden das Angebot und die Qualität derBäckerei-Filiale vor Ort. Nicht zu Unrecht, wie die aktuelle Studiedes Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) zeigt, das zehngroße Bäckerei-Ketten getestet hat.Fachkundiges und freundliches PersonalDie Branche zeigt sich in ihren Filialen gut aufgestellt. DreiUnternehmen sichern sich das Qualitätsurteil "sehr gut", sechsschneiden "gut" ab und nur eine Bäckerei-Kette kommt über einbefriedigendes Ergebnis nicht hinaus. Die Bäckereien setzen dabeioffenkundig auf kompetente Mitarbeiter: Kundenfragen werden in denTests in der Regel korrekt beantwortet - sei es beispielsweise zuThemen wie Gluten, Vollkornprodukte, Zutaten wie Persipan oder auchzur Aufbewahrung von Brot. Die gut geschulten Berater überzeugendarüber hinaus mit ihrem motivierten, freundlichen und hilfsbereitenAuftreten und nehmen sich meist ausreichend Zeit für die Bedienungder Kunden.Standardsortiment vielfältig, Defizite bei Bio-WarenWährend insbesondere Brote und Brötchen, aber auch süßes Gebäckzumeist in vielfältiger Auswahl vorhanden ist, gibt es beispezielleren Waren teils noch Nachholbedarf. In 72 Prozent der Fälleist das Sortiment etwa an glutenfreien Backwaren zu gering. AuchBioprodukte werden in 60 Prozent der Filialen gar nicht oder kaumangeboten. Positive Ergebnisse erzielen die Bäckereien allerdingsauch in einem weiteren wichtigen Bereich: der Produktqualität. ImTest überzeugen sehr häufig sowohl Frische und Geschmack als auchOptik der untersuchten Waren.Hygiene nicht immer vorbildlichSauberkeit und ansprechende Filialgestaltung sowie eine angenehmeRaumatmosphäre sind Branchenstandards. Auch eine übersichtlichePräsentation der Backwaren zählt zu den Stärken. Markus Hamer,Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, merktan: "Auch wenn Sauberkeit und Hygiene zumeist groß geschrieben werden- auch hier besteht punktuell noch Verbesserungspotenzial.Beispielsweise fassten die Verkäufer bei mehr als jeder zehntenBestellung die Ware an und benutzen weder Zange noch Handschuhe."Die besten Bäckerei-KettenAls Testsieger geht Junge Die Bäckerei mit dem Qualitätsurteil"sehr gut" aus der Servicestudie hervor. Besonders überzeugend istdas im Anbietervergleich vielfältigste Angebot und die Qualität derBackwaren. Das freundliche und hilfsbereite Personal beantwortet imTest alle Kundenfragen korrekt, berät individuell und zeigt sich beiReklamationen überdurchschnittlich serviceorientiert. Auch dasFilialumfeld schneidet am besten ab, unter anderem aufgrund derSauberkeit und der übersichtlichen Warenpräsentation.Den zweiten Rang nimmt Schäfer's (Qualitätsurteil: "sehr gut")ein. Die hilfsbereiten Mitarbeiter punkten mit Freundlichkeit undinhaltlich verständlichen Beratungen. Auch bei Reklamationen verhältsich das Personal stets kundenorientiert. Darüber hinaus sind diegetesteten Filialen ansprechend gestaltet, sauber und siepräsentieren die Backwaren übersichtlich in den Theken. WeiterePluspunkte bilden das vielfältige Angebot und die im Schnitt kurzenWartezeiten.Rang drei belegt Malzers Backstube, ebenfalls mit einem sehr gutenErgebnis. Besonders positiv fällt die Kommunikationsstärke derausgesprochen freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter auf. In derBeratung gehen diese überdurchschnittlich individuell auf die Kundenein, beantworten Fragen stets korrekt und nehmen sich ausreichendZeit. Auf Beschwerden wird kundenorientiert reagiert. Darüber hinausist das Angebot vielfältig und die Filialen sind sauber undbarrierefrei gestaltet.Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte zehn große,überregionale Bäckerei-Ketten. Die Messung der Servicequalitäterfolgte bundesweit über jeweils zehn verdeckte Besuche(Mystery-Tests) in verschiedenen Filialen der Unternehmen. Untersuchtwurden dabei unter anderem das Angebot, die Kompetenz undFreundlichkeit der Mitarbeiter, die Qualität des Filialumfelds unddie Wartezeiten. Insgesamt flossen 100 Servicekontakte mit denBäckerei-Ketten in die Auswertung ein.Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt dasZiel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. DasMarktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweckunabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Rund1.500 geschulte Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. DieLeitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannteMethoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einemTeam aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucherliefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seineKaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen fürdas eigene Qualitätsmanagement. Pressekontakt:Martin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48 - 20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.de