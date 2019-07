Der Services Chief Eddy Cue bestätigt, dass Apple Music 60 Millionen Abonnenten erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) gibt normalerweise keine Informationen über die Apple Music-Abonnentenzahl. Stattdessen zieht das Unternehmen es in der Regel vor, nur dann darüber zu sprechen, wenn der Dienst bestimmte Meilensteine erreicht, wie z. B. als er im Januar 50 Millionen zahlende Abonnenten erreichte. Apple kann mit gelegentlichen Bekanntmachungen auskommen, da das Musik-Streaming nicht das Hauptgeschäft ist, im Gegensatz zu Konkurrenten wie Spotify (WKN:A2JEGN), die vierteljährlich Quartalsberichte für die Investoren bereitstellen. Das schwedische Unternehmen sagte im April, dass es 100 Millionen Premium-Kunden erreicht habe.

Fünf Monate nach der letzten Bekanntgabe von Apple hat Services-Chef Eddy Cue bestätigt, dass Apple Music nun 60 Millionen Abonnenten hat.





Die Zukunft von Apple Music

Die französische Medienagentur Numerama meldet, dass Cue diese Information während eines Interviews im Apple Store Champs-Elysees in Paris gemacht hat, wobei Cue andere Aspekte der Zukunft von Apple Music ansprach. Apple Music erhält eine Reihe von Verbesserungen in iOS 13 und MacOS Catalina, den nächsten Versionen der wichtigsten Betriebssysteme von Apple, einschließlich zeitsynchronisierter Texte und einer verbesserten Nutzeroberfläche. Auf dem Mac trennt das Unternehmen iTunes schließlich in drei separate Apps (Apple Music, Podcasts und Apple TV), was den Zugriff auf verschiedene Arten von Inhalten erleichtern und gleichzeitig ein fokussierteres Nutzererlebnis ermöglichen soll.

Cue sagte, dass die nächste Version von Apple Music zeigt, dass es immer Arbeit gibt, um den Service weiter zu verbessern. Apple verfolgt einen praktischen Ansatz bei der manuellen Eingabe von Songtexten im Gegensatz zur Automatisierung des Prozesses, ein möglicher Hinweis auf die aktuellen Vorwürfe, dass das Tochterunternehmen von Alphabet, Google, Texte von der Drittanbieter-Website Genius ohne korrekte Zuordnung kopiert hat.

Apple setzt auch weiterhin auf Exklusivität. Das Unternehmen kündigte an, dass das französische Rap-Duo PNL am 28. Juni vier exklusive Titel auf Apple Music veröffentlichen sollte, so der Bericht. Diese Exklusivitätsmöglichkeit wird jedoch nur eine Woche dauern. Die Exklusivitätsmöglichkeiten in der Musikindustrie sind im Allgemeinen recht klein, da Künstler es vorziehen, ihre Inhalte plattformübergreifend zur Verfügung zu stellen, um ihre Bekanntheit und den Wert ihrer Lizenzerträge zu steigern.

In Bezug auf die bevorstehende Ausgliederung von iTunes sagte Cue, dass drei dedizierte Apps das Erlebnis viel einfacher machen werden, obwohl er zugegebenermaßen etwas voreingenommen ist. Cue spielte eine entscheidende Rolle bei der Markteinführung des iTunes Store und hat dessen Entwicklung und Weiterentwicklung fast zwei Jahrzehnte begleitet. Der Services-Chef bemerkt, dass die Nutzer in der Regel nicht zwischen Podcasts und Musik wechseln, sodass die Verwendung separater Apps ein nahtloses Erlebnis ist.

Cue gab auch bekannt, dass Apple Music der größte First-Party-Service ist, während er sich weigerte, anzugeben, wie viele Abonnenten andere Dienste haben. Apple hat eine Reihe neuer Dienste gestartet, die bis 2020 50 Mrd. US-Dollar an Service-Umsätzen erreichen sollen. Anfang dieses Jahres setzte sich der Mac-Hersteller auch das Ziel, im Jahr 2020 500 Millionen kostenpflichtige Abonnements zu erreichen, nachdem er das erste Quartal mit 390 Millionen kostenpflichtigen Abonnements abgeschlossen hatte.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Evan Niu, CFA auf Englisch verfasst und am 27.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien) und Apple. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019